Investigan la muerte de un hombre con un golpe en la cabeza en Alcalá

Publicado 25/08/2018 13:25:00 CET

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional está investigando el fallecimiento de un hombre de mediana edad con un fuerte golpe en la cabeza hallado en el suelo en una descampado del centro Alcalá de Henares, ha informado a Europa Press una portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

El hallazgo se produjo el jueves por la noche. Una vecina del número 11 posterior de la calle Ferraz de la localidad complutense vio desde la ventana de su casa un hombre desde por la mañana tirado en el suelo inerte, sin moverse, en un solar cercano sin urbanizar. La mujer pensaba que estaba dormido pero al ver que pasaban las horas y no se despertaba a última hora de la tarde llamó a la Policía.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional y Municipal, que alertaron al Summa-112, que unos sanitarios de la ambulancia confirmaron la muerte y no manipularon el cadáver para no borrar pruebas, por lo que desconocen las causas del fallecimiento, pero "no vieron nada raro", ha informado hoy a Europa Press una portavoz de Emergencias de la Comunidad de Madrid.

No obstante, fuentes policiales han indicado a Europa Press que la principal hipótesis es una muerte de etiología homicida, ya que según los primeros estudios oculares la heridas no se corresponden con una caída. No obstante, no había sangre en la calle ni signos de violencia.

Por tanto, será la autopsia que se le está realizando la que determine las causas de la defunción. Tras el levantamiento del cadáver practicado por un juez el jueves por la noche, el cadáver fue trasladado al tanatorio de Alcalá de Henares. El Grupo de Delitos Violentos de la Policía Científica investiga los hechos.

El hombre, de una edad aparente entre los 35 y los 40 años, parece español y estaba indocumentado. Según ha detallado el diario 'El País', algunos vecinos creen que el fallecido se llama Ángel, una persona sin hogar que suele mendigar en la zona centro de la ciudad.