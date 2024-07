Investigan como posible caso de violencia de género la muerte de una mujer el sábado en Carabanchel

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga como un presunto caso de violencia de género la muerte de una mujer de 29 años en la madrugada del sábado en Carabanchel, han informado fuentes policiales a Europa Press.

Su pareja ha sido detenida como presunto responsable del homicidio, después de que la Policía fuera comisionada por el 091 tras una discusión.

Según ha informado un portavoz de Emergencias Madrid, el Summa 112 confirmó ayer sobre las 6 horas el fallecimiento de la mujer en su domicilio de la calle Nuestra Señora de Fátima, 23, en el barrio de Carabanchel.

Su pareja había llamado al 112 alertando de que estaba "inconsciente" y "no respondía a estímulos". Al llegar al lugar de los hechos, los sanitarios constataron que no había posibilidad de reanimación. El cuerpo no presentaba signos evidentes de muerte violenta. No obstante, el Summa 112 no manipuló el cuerpo y lo puso a disposición policial.