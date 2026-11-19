Archivo - Imagen de un coche de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga como un caso de violencia de género la muerte de una mujer de 47 años en Parla (Madrid), en la calle Getafe número 10 de la citada localidad madrileña, tras haber sido agredida presuntamente por un hombre con el que había mantenido una relación.

Fuentes policiales han señalado a Europa Press que fue la pareja la que llamó al 091 avisando del crimen y se desplazó hasta el domicilio una unidad de los servicios de la Policía de Seguridad Ciudadana, donde encontraron que la mujer había sido agredida con un arma blanca y presentaba "heridas incisas" en cuello y cara.

El SUMMA 112 ha recibido el aviso en torno a las 22.10 horas y, a su llegada, el personal sanitario solo ha podido confirmar el fallecimiento, tal y como han confirmado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.