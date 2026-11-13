El IPC baja al 5,1% en la Comunidad de Madrid en octubre, pero transporte y vivienda registran los mayores crecimientos

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MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se redujo 2 décimas hasta el 5,1% en Madrid en octubre en tasa interanual, el dato más bajo registrado en la autonomía desde agosto de este año, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En términos mensuales, la inflación en Madrid aumentó un 0,6%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 4,4%. Donde más subieron los precios en Madrid respecto al mismo mes del año anterior fue en transporte, un 10,7% más que en octubre de 2025 (-0,8 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 6,2% más (+0,3 puntos); restaurantes y servicios de alojamiento, un 5,4% más (-0,3 puntos) y actividades recreativas, deporte y cultura, un 4% más (+0 puntos).

En el lado contrario, dónde más moderadas fueron las subidas fue en vestido y calzado, un 1,5% (+1 puntos respecto a la tasa del mes precedente); sanidad, un 2,4% (-0,2 puntos); enseñanza, un 2,5% (+0,4 puntos) y alimentos y bebidas no alcohólicas, un 2,5% (-0,7 puntos)

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,6% en octubre en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 4,9%. Al finalizar octubre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Castilla y León (5,3%), Castilla - La Mancha (5,3%) y Galicia (5,3%). En el lado contrario se situaron Andalucía (4,4%), Canarias (4,5%) y Aragón(4,5%).

Ceuta (+1,1%), Catalunya (+0,3%) y Asturias (+0,2%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Andalucía, Euskadi y Madrid en donde menos, con retrocesos de un 0,3%, 0,2% y un 0,2%, respectivamente.