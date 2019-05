Isa Serra apoya a los médicos en huelga porque "son quienes defienden servicios públicos contra la degradación"

Publicado 23/05/2019 16:15:40 CET

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, ha apoyado este jueves en persona a los trabajadores en huelga de las Urgencias del hospital de La Paz porque "son ellos los que defienden los servicios públicos contra la degradación y la privatización de la Sanidad" por parte del PP.

"Muchísimas gracias por la lucha que estáis dando en defensa de los servicios públicos de todos. En este tiempo, antes de la campaña, pero también durante, he podido ir a diferentes hospitales y he visto la situación que tenéis y me habéis contado. He visto el colapso en las urgencias y estuve también con Guillem viendo la saturación de hasta 63 personas en una habitación para 18 camas. Es fundamental las reivindicaciones que estáis poniendo en marcha", ha dicho micrófono en mano a la entrada de La Paz.

Serra ha señalado que mientras los medios de comunicación hablan de las donaciones de Amancio Ortega no están tratando el problema de fondo, "que es la degradación de la Sanidad Pública y revertir este proceso de privatización, que tiene que ver con el regalo del PP de la Sanidad a empresas que están en Gürtel, Púnica y Lezo que están precarizando la condiciones de los trabajadores y empeorando la atención y generando sobrecostes, que hacen que un tratamiento en la privada cueste seis veces más que en la pública".

"Comparto vuestras reivindicaciones y creo fundamental que se apliquen las 35 horas y que se pueda generar más empleo y atención, después de todos los recortes de personal. Si hay saturación en las Urgencias es que se ha degradado la atención Primaria y eso fomenta el uso de las Urgencias", ha explicado.

Por ello, la aspirante regional de Unidas Podemos ha prometido, en caso de gobernar, más inversión, destinar un 25 por ciento más de presupuesto a la Atención Primaria, la reducción de horas de espera para ambulancias "y mejor atención en definitiva". "Sois vosotros los que estáis defendiendo los servicios públicos y espero que el domingo podamos echar a los que tanto han degradado la sanidad de todos", ha concluido.