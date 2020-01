Isa Serra insiste en que será juzgada por unos delitos "falsos" y que la Policía "no tiene pruebas"

Publicado 28/01/2020 13:19:56 CET

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidas Podemos-IU, Isa Serra, ha insistido este martes en que los delitos que le acusan tras asistir una protesta contra un desahucio en 2014 y por los que irá a juicio son "falsos" y ha asegurado que la Policía "no tiene pruebas".

La Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) celebrará los días 12, 13 y 14 de febrero, en sesiones matinales que darán comienzo a partir de las 10 horas, la vista oral del juicio contra la portavoz de Unidas Podemos.

Los altercados a los que se refiere la causa, en los que supuestamente estaría implicada Serra, produjeron con motivo de un desahucio de una persona discapacitada en la calle Tribulete, situado en el madrileño barrio de Lavapiés. Cuatro personas fueron detenidas entonces por desobediencia y resistencia a la autoridad.

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Isa Serra ha indicado que acudirá al juicio a seguir defendiendo lo mismo que ha repetido en numerosas ocasiones, que las "acusaciones son falsas" ya que estuvo "40 minutos" en dicho desahucio.

"Me llama la atención que se me lleve a un juicio por lesionar a policías supuestamente sin una denuncia individualizada, se dice que hubo lesiones y no hay en ningún momento ninguna prueba por parte de la Policía que ratifique su versión", ha zanjado.