Isa Serra no sabe si llevará en programa la tasa de 5€ por turista y día y prohibiría casas de apuestas cerca de colegio

Publicado 14/04/2019 10:59:56 CET

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a la Presidencia regional, Isabel Serra, ha afirmado que no sabe si llevará finalmente en su programa electoral la propuesta de Podemos Comunidad de Madrid de incluir una tasa turística de 5 euros por persona y día, aunque sí estará la idea de prohibir las casas de apuestas cerca de los colegios.

Así lo ha manifestado Serra en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha indicado que todavía no han cerrado el programa electoral definitivo. "Lo estamos valorando pero no tenemos nada claro que pueda estar en el programa. Es una posibilidad", ha indicado sobre la cuestión de la tasa.

A su juicio, la turistificación de la economía y de la vivienda "es un problema enorme en zonas como Puente de Vallecas y Arganzuela, donde han subido "un 40 por ciento los precios de los alquileres y uno de cada diez jóvenes madrileños no se emancipa antes de los 30 años". Eso sí, ha abogado por regular el fenómeno de la turistificación, comparte las recientes medidas sobre pisos turísticos del Ayuntamiento de Madrid y cree que la Comunidad debe ahondar más en las sanciones a pisos turísticos ilegales.

La también diputada autonómica ha manifestado que su programa se centra en términos de modelo social y por eso ha hecho hincapié en trasformar la región a través de la transición ecológica para "acabar con el modelo del ladrillo y turismo y luchar contra el cambio climático a través de un programa de rehabilitación de vivienda, que muchas están en un estado "inhumano", con humedades y sin calefacción, teniendo en cuanta que "el 40 por ciento de las emisiones contaminantes vienen de la vivienda en mal estado".

Para llevar a cabo este programa de rehabilitación, en caso de que llegue al Gobierno, Serra contará con empleo verde y financiación pública.

Otra de sus medidas programáticas es prohibir la publicidad de casas de juego y apuestas por Internet en todos los medios, no solo en Telemadrid, porque "están generando un problema evidente de ludopatía para los jóvenes de los barrios más populares de Madrid".

También, al igual que ha propuesto Podemos a nivel nacional, limitación horaria para que estos establecimientos abran a partir de las 22 horas y un límite de metros entre una casa de apuestas y otra y de estas sobre un colegio. Además, la política ha abogado por un plan contra la ludopatía, pues ha dicho que actualmente "no hay capacidad de prevención frente a la ludopatía y de detección por parte de profesores y Servicios Sociales".

A FAVOR DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

La aspirante de la formación morada a la Comunidad ha calificado la Educación pública y concertada como "una máquina de generar desigualdad", por lo que critica que el Gobierno regional destine más presupuesto a esta tipo de educación frente a la Pública.

Por ello, ha prometido revertir las privatizaciones, construir institutos y colegios en todos los barrios que lo necesiten y "paralizar inmediatamente" la financiación a los 18 colegios que segregan por sexos en la región si llega al Ejecutivo autonómico.

Respecto a la reciente medida de la Comunidad para obligar a los alumnos a denunciar casos de acoso escolar en sus colegios, Isa Serra cree que ello "puede generar una criminalización hacia los niños". Por ello, apuesta para acabar con este problema, por destinar más recursos en Educación Pública "para que los profesores tengan tiempo para entender en condiciones lo que ocurre y que también haya una acompañamiento socioeducativo".

"Hay que mejorar muchísimo también la coordinación entre consejerías y el trabajo de los servicios sociales con el de los colegios. Y no se coordina porque no hay recursos suficientes. Mientras haya un partido beneficiando a la concertada y a la privada y degradando la pública y generando un sistema de segregación por sexos, raza y clase, no tendremos la capacidad real de combatir el acoso", se ha quejado.

ACABAR CON LAS PRIVATIZACIONES

La candidata regional de Podemos también se proponer revertir todas las externalizaciones, especialmente en Dependencia y residencias de ancianos. "El proyecto aguirrista del PP y que ha continuado Aguado-Cifuentes ha sido el de externalizar los servicios públicos sociales", ha dicho.

Según ha explicado, la situación de la Dependencia en la Comunidad de Madrid es "terrible". "En España mueren al día 100 personas por estar calificadas como dependientes y mueren sin recibir la prestación. En Madrid hay 34.000 personas en lista de espera de Dependiencia en Madrid. Y lo que ha hecho el PP es favorecer la externalización, como la ayuda al domicilio, cuyas trabajadoras cobran 7 euros la hora pero la Comunidad paga 19 euros. El resto va para Florentino (Pérez) y empresas como Clece, que están colonizando los servicios públicos. Esto genera precarización de los trabajadores y un sobrecoste para los madrileños que no deberíamos estar pagando", ha dicho.

Por eso, Serra defiende, además de revertir las privatizaciones en Sanidad y Servicios Sociales, generar más empleo público y una ley de homologación para que los empleados de los servicios externalizados tengan las mismas condiciones que los públicos y que no se empeore la atención a la ciudadanía.

"También hay posiblidad de que las adjudicaciones no sean un nicho para la corrupicón, que sean transparentes, y que no se empeore el servicio ni las condiciones laborales. Lo podemos hacer aplicando una ley de clásulas sociales, que ya presentamos en la Asamblea y votaron en contra PP y Cs, para que los trabajadores de los servicios externalizados de la Administración pública se les tenga que pagar por convenio laboral. Y también que solo se puedan presentar las empresas que tengan capacidad de garantizar que saben del servicio y lo pueden hacer en grandes condiciones", ha esgrimido.

Lo que se da ahora, según la parlamentaria autonómica, es que esas externalizaciones recaen en "empresas amigas del PP". "Es necesaria una ley de homologación para que las condiciones sean las mismas. Nunca más sacaremos una adjudicación de un hospital como los que hay ahora", se ha comprometido en caso de ganar las elecciones.

Preguntada por la necesidad de un segundo aeropuerto, Serra ha respondido que "no es la prioridad para los madrileños". En este punto, ha recordado que hace unos días estuvo apoyando a los trabajadores de Aena que denunciaban la precarización de sus trabajos.

"Y no se habla del proyecto de la construcción de una ciudad en torno a Barajas que va a generar más especulación y nada de empleo de calidad. Hay una posibilidad de que el Gobierno central regule a través del 51 por ciento de Aena y no lo hace. Mejoremos su situación y no generemos más especulación", ha lanzado.