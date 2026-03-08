Isabel la Católica o Clara Campoamor: 2.308 calles de la región tienen nombre de mujer, el 19% del total

Archivo - Congestión de personas caminando por las calles de Madrid en el segundo día de desconfinamiento durante la Pandemia Covid-19 que ha generado el Estado de Alarma en España. A 3 de Mayo, 2020 en Madrid, España - Joaquin Corchero / Europa Press - Archivo

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Isabel la Católica, María Guerrero, Clara Campoamor, Margarita Salas, Mariana Pineda, Rosalía de Castro o Lilí Álvarez dan nombre a 2.308 calles de la Comunidad de Madrid, el 19,3% del total de vías que están dedicadas a personas, frente a 9.621 hombres, el 80,7%.

Así se desprende del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, consultado por Europa Press, con datos de 2024, los últimos que están disponibles, que revelan que unas 11.929 calles tienen nombres de personas de identificación inequívoca.

Entre las vías que recorren los 179 municipios hay nombres de pintoras, actrices, científicas, deportistas, escritoras, maestras, médicas, reinas, políticas, inventoras, periodistas, historiadoras, actrices e ingenieras.

Por ejemplo, en el área de las letras, hay 34 calles con el nombre de Rosalía de Castro, 21 con el de Emilia Pardo Bazán, 19 con el de María Zambrano y 16 con el de Gloria Fueres. En el caso de las políticas, hay 19 vías llamadas Clara Campoamor, 14 que recuerdan a Dolores Ibárruri y 13 con Federica Montseny.

De la realeza, predominan Isabel la Católica y Reina Victoria (10), así como Isabel II y María Cristina (8). En cuanto a las científicas, lideran Margarita Salas (7) y Marie Curie (7), aunque esta última tiene una 'gemela', María Curie (6).

Otros nombres que destacan son Mariana Pineda (9), Rigoberta Menchú (8), Agustina de Aragón y María Guerrero (7), Margarita Xirgú y Pilar Miró (6), Carmen Amaya y Frida Khalo (5), Lilí Álvarez (3), Blanca Fernández Ochoa (2) o Arantxa Sánchez Vicario (1).

En el caso de los hombres, los madrileños pueden encontrar 52 calles con el nombre de Velázquez, 51 con Cervantes, 48 con Ramón y Cajal y 47 vías llamadas Goya. También hay tres calles con el nombre Iker Casillas, 31 que recuerdan a Vicente Aleixandre, 24 con el nombre de Juan Carlos I y ocho con Adolfo Suárez o Salvador Allende.

PERSONAJES, SENTIMIENTOS Y SANTOS

El Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid también recoge los nombres de personajes de ficción, como Dulcinea (14), Donquijote (10); gentilicios como Gallegos o nombres como Mercedes (7); incluso partes del cuerpo como Codo (6), Cabeza (5) y Mano Larga (1).

Asimismo, hay espacio para los sentidos como Paz (48), Soledad (43) y Libertad (43) o para los sentimientos, como Amargura (28) y Alegría (19). La historia está presente con Víctimas de Terrorismo (24), Dos de Mayo (21), Independecia (11), Ilustración (10) y Ocho de Marzo (9).

La religión destaca con Santos como San Isidro (80), San Juan (60), Santa Ana (44) y Santa María (25). Los personajes bíblicos presentes entre las vías de región son Abel (3), Caballero de Gracia y Juan de Mariana (2) o Baltasar y Confucio (1).

Por grupos de clasificación, los espacios físicos lideran el ranking de denominaciones de calles (43,17%) por delante de las personas (27,68%), los vegetales (9,1%) y la religión (8,41%).