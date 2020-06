La izquierda acusa a la Comunidad de "privatizar" y "trocear" el servicio de limpieza del Gregorio Marañón

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos-IU han acudido este lunes a la concentración convocada por las trabajadoras del servicio de limpieza del Hospital Gregorio Marañón en protesta por la privatización de su servicio y tratar de evitar que lo troceen y conseguir que "se echen atrás".

Cientos de trabajadoras, sindicatos y diputados regionales se han manifestado a las puertas del Hospital Gregorio Marañón al grito de 'Huelga, huelga, huelga, si esto no se arregla', 'Ayuso, señora, coja la fregona' o 'Ayuso dimisión', entre otras consignas y bajo una pancarta que reclama: 'En defensa de lo público, ni recortes, ni privatizaciones'.

En declaraciones a los periodistas, la diputada de Más Madrid Mónica García ha lamentado que en plena pandemia la presidenta regional y el Gobierno del PP "haya vuelto a hacer lo que sabe hacer, que es privatizar la Sanidad, recortarla y entregársela a sus amigos".

El servicio de limpieza de los hospitales ha sido, para García, una pieza "fundamental" en el tratamiento de la epidemia mientras el Gobierno de Ayuso ha decidido "privatizarlo y trocearlo". "Si por nosotros fuera no estaría la señora Ayuso ni un minuto más en la Puerta del Sol, pero es una pelota que no está en nuestro tejado y que no depende de nosotros. Hay otras alternativas para gobernar", ha lanzado.

En esta línea, el diputado del PSOE José Ángel Gómez Chamorro ha criticado que este haya sido el regalo que les da la Comunidad por haber estado "en la primera línea de batalla" cuando sin una limpiadora "no se puede abrir un quirófano, no mantener una UVI". "La mejor paga sanitaria es que no les privaticen", ha defendido.

"VAMOS HACER LO POSIBLE PARA QUE ESTA PRIVATIZACIÓN SE ECHE ATRÁS"

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos-IU, Isa Serra, ha indicado que le parece "alucinante" que después de la crisis sanitaria que se ha vivido y que se sigue viviendo decidan privatizar este servicio que es de todos, cuando son las limpiadoras las que "más expuestas" han estado durante el virus. "Vamos a hacer lo posible para que esta privatización se eche atrás y vamos a denunciar esto en la Asamblea de Madrid", ha aseverado.

Su compañera de bancada, la diputada de Unidas Podemos-IU Vanessa Lillo también ha lamentado que el Ejecutivo autonómico haya aprovechado esta pandemia para seguir "troceando y vendiendo" la Sanidad Pública, algo que desde la oposición no pueden "tolerar". Además, se han reunido con el comité para apoyarles no solo en la calle sino también en el Parlamento madrileño.