La izquierda acusa al Gobierno de Ayuso de hacer "guerra" contra Telemadrid con "un acoso público y notorio"

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de izquierdas en la Asamblea de Madrid --PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid-- ha acusado al Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso de hacer "guerra" contra Radio Televisión Madrid (RTVM) así como de llevar a cabo "un acoso público y notorio".

Así lo han indicado durante una comparecencia de la consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo, sobre el ente público, celebrada en la Asamblea de Madrid en el Pleno de este jueves.

El diputado del PSOE, José Ángel Chamorro, ha defendido una RTVM "plural e independiente y que no pierda su vocación de servicio público". "No renunciamos a que se aplique la ley y no la politización", ha remarcado.

A su parecer, "la ofensiva de descalificaciones o verdades a medidas del Consejo de Gobierno o de miembros destacados del PP ha sido lamentable" hacia el ente. A su parecer, "el acoso" a trabajadores y Dirección es "público y notorio". "Quieren una televisión al servicio de la señora Ayuso", ha espetado.

Tras él, la diputada de Unidas Podemos-IU Vanessa Lillo ha sostenido que el Ejecutivo está siguiendo una estrategia de "guerra blanda" contra Telemadrid, utilizando "estrategias de desgaste de difamación de manera que la población apoye sus tesis".

Así, ha criticado su "política antisindical" y que ahora hablen de los derechos de los trabajadores cuando el PP hizo "el ERE más infame de la Comunidad de Madrid". Además, se ha dirigido a Ciudadanos para decirles que "en esta guerra solo hay dos trincheras".

Desde Más Madrid, la parlamentaria de Mónica García le ha espetado a los 'populares' que Telemadrid "ya no es un método de propaganda" para ellos y, en este sentido, ha incidido en que el director general está "ha pagado su profesionalidad con ataques personas directos e indirectos".

A su parecer, la actual dirección está sirviendo "de dique de contención a la vuelta de un modelo profundamente antidemocrático de la señora Esperanza Aguirre". Asimismo, ha incidido en que el Gobierno quiere "destruir todo lo que se ha avanzado".

VOX: "A LA COLA DE LAS TELEVISIONES"

El parlamentario de Vox José Ignacio Arias ha criticado la situación de los "falsos autónomos denunciados hasta en la Inspección de Trabajo" o la situación sindical. También ha pedido a la consejera una defensa de la independencia y que hable con el jefe de Gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, para que "deje de presionar al director general de Radio Televisión Madrid", José Pablo López.

El diputado ha asegurado que la cadena está "a la cola de las televisiones autonómicas" y ha exigido que sea "competitiva y no un medio de propaganda". De no ser así, ha asegurado que "habría que cerrarla".

NO QUEREMOS CERRARLA, ASEGURA PP

Por su parte, la consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo, ha tachado de "inédito" que haya una televisión pública que goce "de una independencia real, muy real, y garantizada por ley". "Respetamos esta autonomía", ha defendido, y a renglón seguido ha defendido que lo único que se establece es que el Consejo de Gobierno debe realizar un seguimiento.

En este punto, ha reiterado que a la cadena pública le piden lo mismo que a otras entidades: cumplir la normativa, transparencia y una gestión basada en la eficacia y en la localidad. Carballedo ha hecho hincapié en la "normalidad" que existe entre el Ejecutivo y ente público y ha criticado que intenten "desprestigiar" la "brillante" gestión de la expresidenta Esperanza Aguirre.

Además, la parlamentaria de PP Almudena Negro ha asegurado que desde el PP no quieren "cerrar Telemadrid", ni "privatizar ni subastarlo" así como tampoco "controlar la línea editorial". "Les interesa contar mentiras porque lo que no quieren es defender a los trabajadores", ha lanzado.

En este sentido, ha afeado que lleven años sin celebrarse elecciones sindicales y ha exigido que "les dejen votar". Negro ha manifestado que quieren una televisión de proximidad, que tenga un contenido de calidad, que tenga rentabilidad social, que se retire el programa 'El Madroño' en favor de "otro tipo de programación".

Finalmente, la diputada de Ciudadanos Araceli Gómez ha defendido que las circunstancias sin contar con unos medios públicos serían "infinitamente más preocupantes para las libertades".

"Dejémosles trabajar, sabemos que es necesario apoyar y mantener Radio Televisión Madrid para asegurar la libertad y diversidad", ha subrayado en su intervención.