La izquierda apela al Papa para tratar de que el PP de Ayuso apoye la regularización y este rechaza hacer "actos de fe"

Archivo - Hemiciclo durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 12 de marzo de 2026, en Madrid (España). La nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades comparece hoy en la Asamblea de Madrid para exponer cómo liderará su área tras la - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE han apelado al Papa León XIV para tratar de que el PP apoye el proceso de regularización de migrantes y este ha rechazado hacer "actos de fe" con el Gobierno "más amoral, más mentiroso y más corrupto de la historia de España".

Ha sido en el debate de una Proposición No de Ley (PNL) de PSOE en la Asamblea de Madrid en la que planteaban apoyar el proceso de regularización extraordinaria, reconocer la contribución de las personas migrantes, promover políticas de integración y convivencia y reforzar las competencias municipales en materia de servicios sociales.

Para defenderla, ha tomado la palabra la diputada del PSOE Silvia Monterrubio, quien ha acusado a la derecha de defender "un modelo en el que miles de personas permanecen atrapadas en la irregularidad, expuestas a la explotación y sin capacidad real para defenderse".

"Podemos entender que a ustedes el estado del bienestar nunca les ha preocupado mucho, pero no entendemos su postura, porque la regularización no es un riesgo, todo lo contrario, ni tampoco es descontrol, es seguridad", ha remarcado.

A unos días de la llegada del Pontífice, Monterrubio ha reclamado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "cumpla con su palabra y haga en Madrid lo mismo que cuenta en Roma: dar derechos a las personas migrantes que no son portadores de pobreza, son gente que viene a enriquecer esta región".

MÁS MADRID: "LA MIGRACIÓN ES UN DERECHO"

Por otro lado, la parlamentaria de Más Madrid Diana Paredes ha indicado que espera que la dirigente madrileña haya explicado al Papa León XIV sobre su "opinión la justicia social y lo que piensa de que es un invento de la izquierda, del rencor y de la lucha de clases".

"No voy a comprar el marco en el que parece que las personas migrantes tenemos que pedir permiso para vivir en base a ser productivos económica y laboralmente. Que es cierto que lo somos, y seguro que muchísimo más que el señor (Santiago) Abascal y compañía. Pero yo me niego a justificar mi existencia en base a términos de productividad o utilitarismo", ha recalcado.

Asimismo, Paredes ha asegurado que "la base de que la migración es un derecho" y que las personas migrantes "no tienen que mendigar unos derechos que no son inalguenables, sino que lo que tienen que hacer es exigir que esos derechos se cumplan en España y en cualquier otra parte del mundo".

EL PP RECHAZA "HACER ACTOS DE FE"

Por su parte, la diputada 'popular' Mónica García ha tildado de "ridícula" la propuesta del PSOE para que la Comunidad de Madrid manifieste su apoyo al real decreto que "ampara la regularización masiva". "Es pretender que hagamos un acto de fe con el Gobierno más amoral, más mentiroso y más corrupto de la Historia de España", ha insistido.

García ha señalado al PSOE por querer "comprar sus panfletos de reales decretos redactados con manuales de republicana bananera" para darles "una manita de pintura democrática y ocultar a los madrileños la realidad que pretenden esconder".

"Parece mentira que tenga que explicarle yo que la lealtad debe ir siempre en dos direcciones. Ni los ayuntamientos ni las comunidades autónomas han recibido información de ningún tipo de este proceso de regularización", ha lamentado la diputada.

VOX CRITICA EL "MENSAJE" A LAS MAFIAS

Por su parte, la diputada de Vox Belén Gómez ha insistido en que es "mentira" decir que se necesita una inmigración "masiva" porque "faltan trabajadores". "La realidad es que llegan cientos de miles de trabajadores dispuestos a aceptar salarios más bajos, los perjudicados son siempre los mismos: los españoles menos cualificados y los jóvenes", ha advertido.

Considera que el mensaje que se lanza a las mafias es que "el negocio merece la pena y que hay que seguir trayendo personas ilegalmente a Europa". Por ello, ha defendido que "primero" deben ser los "españoles" en el empleo, en las ayudas, en la vivienda y en los servicios públicos.