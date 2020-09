La izquierda carga contra el "despropósito" de privatizar el polideportivo de La Cebada, construido con dinero público

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tanto Más Madrid como el PSOE han cargado contra el "despropósito" de la "privatización" del centro deportivo de La Cebada, en La Latina, construido con dinero público.

Fue ayer, en el Pleno del Estado del Distrito, cuando el concejal-presidente de Centro, José Fernández (PP) anunció que el centro deportivo de La Cebada que se está construyendo junto al mercado será de gestión indirecta en régimen de concesión.

Serán unas instalaciones con piscina, gimnasio o rocódromo en una zona con un profundo déficit de instalaciones de este tipo. Las obras del centro deportivo municipal de La Cebada finalizarán en el otoño de 2021.

El concejal de Centro en Más Madrid, Jorge García Castaño, ha advertido de que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "tiene intención de privatizar la actividad deportiva en Madrid", algo que en la Cebada "es especialmente doloroso porque primero lo derribaron y dejaron años sin polideportivo a los vecinos y vecinas y ahora, cuando se lo encuentran hecho, lo privatizan".

En Más Madrid avisan de que estarán "muy vigilantes en los procesos de contratación y en la gestión". En la misma línea ha ido el secretario general de la Agrupación Socialista de Centro, Chema Dávila. También en declaraciones a Europa Press ha recordado que el proyecto fue aprobado en el mandato anterior por un acuerdo entre Ahora Madrid y el PSOE y siempre "con dinero público".

Y lo que se encuentran ahora es un "despropósito" con el nuevo Gobierno municipal de PP y Cs. Dávila recuerda que fue en el año 2009 cuando el entonces alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, demolió el polideportivo de la Cebada, el único centro deportivo del distrito Centro.

"Lo hizo sin fondos para construir uno nuevo y con la idea de hacer un gran centro comercial, con un cambio de uso del suelo que pasaría de público a terciario", ha destacado el socialista, quien ha remarcado que el proyecto "comprometía la viabilidad del Mercado de Abastos de la Cebada", junto a su proyecto de un gran garaje privado y un aumento de edificabilidad.

Para Dávila, "lo peor es que no garantizaba la reconstrucción del polideportivo sino que lo dejaba a criterio del comprador". "¿A qué la historia suena muy al PP?", se pregunta.

Luego llegó la crisis y "no apareció ningún comprador", por lo que la vecindad se quedó "sin instalación deportiva ni piscina durante años en un distrito de 140.000 habitantes. "Tuvo que llegar un cambio de gobierno (con Manuela Carmena a la cabeza) para retomar la construcción del polideportivo", que pasó por un acuerdo entre Ahora Madrid y PSOE.

"Se cumplía una reivindicación vecinal de años del distrito Centro", ha subrayado. El proyecto se presentó públicamente el 17 de enero de 2017 y dio paso a un proceso de participación para consensuar el proyecto con vecinos, el club deportivo del barrio y quien quiso participar. Incluso se modificó el diseño original para adaptarlo a las demandas vecinales, como era la construcción de una pista multiusos con medidas reglamentarias.

Fue financiado exclusivamente con fondos públicos y arrancó la construcción, que sigue en marcha. "La gestión iba a ser pública encargándose el Ayuntamiento de la misma. Hubo cambio de gobierno y... ¡Sorpresa! Han decidido privatizar la gestión", ha lanzado el secretario general de los socialistas de Centro.

"Estamos totalmente en contra de la privatización. No tiene ningún sentido construir con dinero público para que luego haga negocio un privado que no ha puesto ni un euro. La mercantilización del espacio público y de los servicios no es una opción para el Madrid que queremos", ha concluido Chema Dávila.