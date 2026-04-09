Izquierda critica a Ayuso no tomar medidas ante guerra en Irán y PP censura que quieran "tapar vergüenzas" de Sánchez

Hemiciclo durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE han criticado este jueves a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no tomar medidas autonómicas para paliar el impacto en los ciudadanos de la guerra en Irán mientras que el PP ha censurado que quieran tapar con este asunto las "vergüenzas" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras no permiten que los españoles tengan el dinero "en sus bolsillos".

Este cruce ha tenido lugar en el debate de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PSOE en la que reclamaban medidas autonómicas como ayudas directas para hogares vulnerables y de rentas medias por los costes energéticos. También ayudas a autónomos, una rebaja del IRPF para rentas bajas y medias, aceleración de las energías renovables y el autoconsumo en hogares. También planteaba colaborar con el Gobierno de España y rectificar declaraciones en apoyo a "posiciones belicistas".

Para defender la iniciativa ha tomado la palabra el diputado del PSOE Agustín Vinagre quien ha afirmado que lo que se espera de un gobierno es que "actúe y proteja", algo que considera que ha hecho el Gobierno de España con 5.000 millones y más de 90 medidas.

"Protección a familias vulnerables, refuerzo del bono social eléctrico, ayudas directas a sectores afectados como el transporte o el campo, apoyo a pymes y autónomos, medidas fiscales para aliviar costes, impulso a la autonomía energética", ha sacado pecho.

Así, ha contrastado los "gobiernos que actúan con los que miran", los que creen, como PP y Vox, que el "mercado lo arregle todo". "A diferencia de otras comunidades, Madrid no ha aprobado hasta la fecha ni un solo paquete autonómico específico para hacer frente a los efectos económicos del conflicto. La falta de medidas no responde a una limitación objetiva, sino a una decisión política", ha rematado.

De su lado, la diputada del PP Alicia Sánchez-Camacho ha defendido que los efectos de la guerra de Irán lo paliaría "una buena política fiscal", como la que asegura que impulsa la Comunidad y no con un "sacrosanto decreto", que es "un ejercicio más del PSOE para tapar sus corruptelas, sus incompetencias y su mala gestión".

"Lo que no imaginaba es que además esto iba a ser una oportunidad de odio, de división y de enfrentamiento", ha señalado, a la vez que ha insistido en que las verdades medidas estructurales que habría que tomar pasan por "bajar los impuestos a los españoles" para permitir que tengan "dinero en el bolsillo", a la vez que ha acusado al Gobierno de la nación de llevar a cabo un "incremento confiscatorio".

"Eso es lo que están haciendo. Utilizar el 'No a la guerra' para tapar las vergüenzas de su señor Sánchez. Ese es su decreto y por tanto vamos a votar que no", ha aseverado.

MÁS MADRID RECLAMA A AYUSO NO ACTUAR COMO RAJOY

Por su parte, el diputado de Más Madrid Juan Varela-Portas ha cargado contra la "depravación intelectual" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y "quienes le siguen", donde ha situado a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y su Gobierno.

"¿Se imaginan lo que habría sido de este país si la sucesión de crisis internacionales de esta década nos hubiera sucedido con un gobierno del PP o del PP y Vox a los mandos? ¿Se imaginan la cantidad de sufrimiento humano, de degradación económica y social, de pérdida reputacional para España que habría supuesto?", ha planteado.

Así, ha afirmado que la PNL lo que pide es algo "muy sencillo", que Ayuso "deje de actuar como lo hizo el Gobierno de Rajoy trasladando el peso de la crisis a los ciudadanos más indefensos". "Que deje de actuar como lo hace Trump", ha rematado.

VOX

Desde Vox, la parlamentaria Ana Cuartero ha asegurado que esta PNL es "el último trampantojo que ha pintado Sánchez para esconder su profunda traición a España", además de censurarle que quiera ser "protagonista en las negociaciones de paz" para acabar con la guerra de Irán.

"Sánchez se ha convertido en el hazmerreír de Occidente", ha afirmado, a la vez que ha alertado de que España "se desmorona por el abandono estructural" al que le someten sus ministros, a la vez que ha asegurado que Sánchez "está encantado" con la guerra de Irán porque "le permite esconderse detrás del humo de las bombas y evitar hablar del desastre económico, de la corrupción y de que los españoles no pueden llegar a fin de mes".