La izquierda cuestiona una flexibilización del protocolo en parques "improvisada, que llega tarde y sin diálogo"

Archivo - Hombre con perro mira el interior de un parque cerrado con el cartel de protocolo de alertas metereológicas, a 17 de octubre de 2023, en Madrid (España). La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta naranja por fuertes rachas - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

PSOE y Más Madrid han cuestionado una flexibilización del protocolo de los parques históricos "improvisada, que llega tarde y sin diálogo" y que de la individualización de protocolos se haya pasado a "rebajar las exigencias de forma general y directa".

El Ayuntamiento de Madrid flexibilizará el protocolo del parque del Retiro y otros históricos consiguiendo reducir el número de cierres aproximadamente en "un 20%" pero "manteniendo la seguridad".

"El parque del Retiro se abrirá un 20% de días más de los que se abre actualmente o, dicho de otra manera, se reducirá en un 20% el número de días que a lo largo del año se va a cerrar el parque del Retiro", ha anunciado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, durante la presentación del nuevo plan de economía circular que el Ayuntamiento de Madrid va a desarrollar en este corazón verde de la ciudad.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha señalado en un comunicado que la revisión del protocolo del Retiro "llega tarde y confirma lo que el PSOE lleva más de un año denunciando, que sí había margen de actuación, aunque durante todo este tiempo el equipo de Almeida se ha negado actualizarlo".

"Resulta significativo que este cambio se anuncia ahora a las puertas de la Feria del Libro, lo que evidencia una gestión más reactiva que planificada. Una vez más, el Gobierno municipal actúa tarde y sin consenso, sin contar con los grupos políticos ni con órganos clave como la Mesa del Arbol", ha criticado.

Maroto ha indicado que el cambio en el umbral "es relevante y también lo es reconocer que variables como la temperatura o la humedad tenían menos impacto del previsto". "Pero esta revisión, basada en datos que existen desde hace años, debería haberse hecho mucho antes", ha remarcado, tras reiterar que esta medida para evitar cierres innecesarios "llega tarde, con improvisación y sin el diálogo que exige una gestión rigurosa de espacios como el Retiro".

LAS "DUDAS" QUE GENERA LA REVISIÓN

Por parte de Más Madrid, José Luis Nieto ha coincidido en que la oposición lleva "años pidiendo la revisión del protocolo del Retiro pero esta revisión que anuncia Almeida genera muchas dudas". Primero, "porque no se ha hecho el inventario completo del arbolado que exige el propio Plan Director del Retiro".

A ello ha sumado que este Plan Director "debería haberse actualizado en 2021 y sigue sin hacerlo", además de que el Gobierno de Almeida "se comprometió hace casi un año a individualizar los protocolos de los parques y, en cambio, lo que plantea es rebajar las exigencias de forma general y de forma directa".