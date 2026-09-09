La izquierda denuncia listas de espera de mamografías y Comunidad defiende que casos urgentes "se atienden en 72 horas"

Archivo - El Hospital público Clínico San Carlos incorpora la biopsia mediante mamografía con contraste para tratar el cáncer de mama - HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

PSOE y Más Madrid han denunciado este miércoles las listas de espera para realizarse una mamografía en la región, mientras que la Comunidad de Madrid ha defendido que los casos urgentes y excepcionales "se atienden en 72 horas" y cuando hay sospecha de malignidad "en menos de 15 días se inicia el proceso de tratamiento".

Lo han expresado así después de que la 'Cadena Ser' haya avanzado que más de 19.000 mujeres se encuentran en lista de espera para una mamografía en la Comunidad de Madrid y que más de 9.000 mujeres siguen sin fecha para la prueba, según la memoria del SERMAS.

Desde el PSOE, su secretario general en Madrid, Óscar López, ha lamentado que haya "19.000 mujeres en Madrid en lista de espera para hacerse una mamografía, casi el doble que hace dos años" y 9.000 sin fecha mientras la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "sigue regando de dinero a Quirón". "Este modelo de desmantelamiento de la sanidad pública pone a miles de mujeres en peligro", ha afirmado.

Así lo ha trasladado también en declaraciones remitidas a los medios de comunicación la diputada socialista en la Asamblea de Madrid y portavoz de Igualdad, Lorena Morales, quien ha cargado contra una lista de espera que es "estructural" que apuesta por "aumentar los beneficios de Quirón y Ribera, en vez de a contratar más profesionales y medios en la sanidad pública".

"Lo más grave es que el incremento principal es en aquellas mamografías sin fecha asignada, de 671 mujeres sin saber cuándo van a hacerle una mamografía en 2023 a 4.510 en 2024 y a 9.073 en 2025, es decir, un aumento en dos años del 1.252%", ha apuntado.

Desde el PSOE madrileño han advertido de que estas cifras aumentarán si, tal y como anunció el Gobierno, se amplía el DEPRECAM a mujeres de 45 a 75 años, frente al tramo 50 a 69 actual.

De su lado, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha puesto el foco en que se trata de mujeres que pueden tener antecedentes y "que pueden estar viviendo ahora mismo con la angustia de no saber si van a tener un diagnóstico maligno, por lo tanto que se va a retrasar un posible tratamiento".

"En esa situación de angustia total hay una presidenta que se ha hecho no solo con ese récord de un millón de personas en lista de espera, sino que está practicando una sanidad cruel, una sanidad cruel en la que lleva a unas mujeres en una de las peores situaciones que puede haber a tener que decidir entre esperar o pagar, porque aquí está el truco, o esperas y convives con esa angustia o pagas", ha reprochado.

En la misma línea, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha aludido al "hilo directo" que hay entre "acabar con la sanidad y reducir presupuestos y engordar la cuenta de la privada que después le paga la vida de lujos a Ayuso".

UNA APUESTA "FIRME"

Por parte de la Comunidad de Madrid, fuentes de la Consejería de Sanidad han señalado a Europa Press que se está adaptando el programa de cribado Deprecam "a aquellas zonas y ámbitos de mayor demanda, con tramos etarios más susceptibles de ser atendidos" con una apuesta "firme y progresiva".

Tal y como han detallado, se ha pasado de realizar cribados de 50 a 69 años cada 2 años y desde octubre 2025 la ampliación progresiva de 45 a 74 años y han explicado que los datos de la memoria del SERMAS a los que se refiere esta información "son pacientes que están esperando para una primera mamografía, y primera consulta de ginecología".

"No tiene nada que ver con el programa Deprecam y con Cervicam. En Cervicam no hay lista de espera. En Deprecam la espera para realizarse una prueba es de 39 días a datos de agosto 2026. Estos datos están dentro de los estándares y parámetros asistenciales normales", han apuntado las mismas fuentes.

Por otro lado, han desgranado que el tiempo medio que han esperado las pacientes a las que se les ha indicado una primera mamografía por indicación médica (fuera del programa de cribado poblacional) es de 21 días de entre todas las mamografías realizadas desde inicio del 2026.

"De los datos de estas 19.000 mujeres en listas de espera hay muchas de ellas que se encuentran en listas estructurales, o bien en primera en consulta o que no han acudido a la prueba deliberadamente pero que aún permanecen en el sistema", han desgranado.

Cuando se detecta una sospecha de malignidad en el sistema, no solo en programas de cribado, han subrayado que en Madrid "en menos de 15 días se inicia el proceso de tratamiento". "Y en casos excepcionales y urgentes se atiende en 72 horas", han añadido.