La izquierda exige "respuesta pública" a crisis de vivienda y PP responde que zonas tensionadas subirían el precio

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE han reclamado una "respuesta pública" a la crisis de vivienda, que el Estado "proteja la libertad" de las familias que viven en ellas, mientras que el PP ha respondido que la instauración de zonas tensionadas en la región lo que haría sería que hubiera "menos vivienda y más cara".

Así lo han trasladado los distintos partidos en el debate de una Proposición No de Ley (PNL) registrada por Más Madrid que pedía tanto las zonas tensionadas, la prórroga extraordinaria de arrendamientos de contratos de vivienda habitual para los que se vayan a renovar en 2026, 2027 y 2028; limitar las compras especulativas de viviendas y garantizar su uso como residencia habitual y permanente.

Por Más Madrid ha intervenido Jorge Moruno, quien ha afirmado que son los que se oponen a aplicarlas los que "se retraten ante los ojos del pueblo español" y que digan que "ellos están totalmente a favor de que se disparen los precios del alquiler". Esta iniciativa se ha tumbado en varias ocasiones en esta Asamblea desde que se aprobó la Ley de Vivienda, ya que desde un inicio PP se ha mostrado contrario.

Moruno sostiene que hay una disyuntiva sobre "qué libertad debe proteger el Estado" y ha planteado en un lado la de los "75.000 caseros que tienen tres viviendas" o la de las "de las familias que viven en esas viviendas para que lo pueden hacer sin miedo al mañana".

Por su parte, el socialista Rafael Martínez ha recalcado que este es un "debate legítimo y un debate que la Cámara no puede eludir" al haber aumentado en los últimos años el precio de la vivienda y el del alquiler "de forma muy significativa".

"Es necesaria una respuesta pública, seria, responsable y basada en el respeto a nuestro marco jurídico", ha trasladado tras recalcar que garantizar su acceso es parte de la Constitución Española. Aún así, ha adelantado su abstención ya que considera que las zonas tensionadas son necesarias pero entiende que hay ciertas dudas sobre el encaje jurídico de la prórroga extraordinaria y de limitar la compra.

LA DERECHA RECHAZA LAS ZONAS TENSIONADAS

Por su parte, el diputado 'popular' Ignacio Catalá ha rechazado que se vayan a crear zonas tensionadas en la región porque lo que se consigue es tener "menos vivienda, más caras, como en el mercado negro, las peores y a mayor precio". "Nunca, jamás, en Madrid, mientras gobierne el Partido Popular, se van a decretar zonas tensionadas porque no funciona", ha defendido.

Además, ha asegurado que lo que se consigue con este modelo es "destruir el mercado residencial de la vivienda", algo que asegura que sucede en Barcelona, ya que desde que se han decretado zonas de mercado tensionado "han desaparecido 11.000 viviendas del mercado residencial del alquiler" aunque se siguen alquilando "sin contratos, sin derechos, sin tributación y, por supuesto, a un precio mucho mayor".

La diputada de Vox Beatriz Tejero ha asegurado que actualmente se vive "una crisis habitacional en toda regla" pero no esto no significa que se tenga que "aceptar cualquier remedio" y consideran que la propuesta de Más Madrid "no es la solución" ya que son medidas que han "fracasado".

"En toda su exposición de motivos no aparece ni una sola vez la presión de la demanda. No se menciona que en los últimos cinco años han llegado a España más de 3 millones de personas procedentes del extranjero, un aumento del 30% en la demanda de alquiler en el mismo periodo en que la oferta caía", ha censurado. Además, y sobre el Plan Vive, ha señalado que alquilar a 1.300 euros "un piso con problemas de calidad no es emancipación, es prolongar la precariedad habitacional con suelo público".