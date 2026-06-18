La izquierda pide acabar con bonificaciones de patrimonio a "grandes fortunas" y PP critica actitud "confiscatoria"

Archivo - Hemiciclo durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 12 de marzo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

PSOE y Más Madrid han pedido este jueves en la Asamblea de Madrid acabar con las bonificaciones en patrimonio a "grandes fortunas" en la región, mientras el PP ha criticado su actitud "confiscatoria" y Vox ha tildado su propuesta de "anacrónica y grotesca

Ha sido en el debate de la Proposición No de Ley (PNL) de Más Madrid en la que reclamaba un "impuesto a los superricos" creando dos nuevos tramos en el Impuesto de Patrimonio con un 4% para aquellos comprendidos entre 20 y 30 millones y otro del 4,5% para los superiores a 30 millones con el objetivo de "reforzar la progresividad del tributo", a lo que suma la supresión de las bonificaciones fiscales que se aplican actualmente a los patrimonios netos comprendidos entre 1 y 3 millones.

Para defender esta iniciativa ha tomado la palabra la diputada Marta Lozano quien ha afirmado que el debate es la presión fiscal que "recae en la mayoría social de los madrileños" frente a un PP que busca "librar de impuestos a las grandes fortunas y los grandes patrimonios" a costa de "hundir todos los servicios públicos".

Así, ha reprochado que el 4% de las familias más acaudaladas de la región se hayan quedado "el 75% de los 40.000 millones de euros que se han dejado de ingresar en las arcas madrileñas" o que 23.000 personas --el 0,23% de la población madrileña-- ha "duplicado su riqueza en los últimos años" mientras "el 50% de los trabajadores ganan menos de 26.000 euros brutos al año".

"Suprimir, como proponemos, las bonificaciones fiscales en el impuesto del patrimonio a fortunas de más de un millón de euros de la que, exclusivamente, se están beneficiando el 0,23% de la población, permitiría recuperar más de 1.200 millones con carácter permanente", ha planteado.

También ha apostado por esta reforma la socialista Sara Bonmatí, quien ha afirmado que lo que se discute es "quién contribuye y quién no", "quién sostiene lo común y quién se queda al margen". Considera que en Madrid "cuanto más patrimonio se tiene, menos dispuesto está el Gobierno regional a pedir una contribución equivalente a esa capacidad económica".

"Defender la contribución de las grandes fortunas no supone castigar el éxito económico, supone reconocer que quienes más se benefician de la organización colectiva de la sociedad deben contribuir en mayor medida a sostenerla", ha lanzado tras reclamar que la progresividad "se refleje no solo en la estructura de los tramos patrimoniales", sino también en el sistema de bonificaciones.

PP CENSURA QUE SE HABLE DE "DUMPING FISCAL" EN MADRID

Por el PP, ha tomado la palabra el parlamentario Ángel Alonso, quien ha criticado que la izquierda acuse a la Comunidad de Madrid de hacer "dumping fiscal", algo que considera que es "el mismo relato de siempre, tan lejos de la realidad como siempre". "Solo ejerce sus competencias bajo el mismo marco legal y el mismo sistema de financiación que el PSOE. Madrid no debilita la solidaridad porque es quien más aporta a ese ejercicio. Somos la garantía del bienestar del conjunto de España, ha reivindicado.

Además, ha cargado contra un Gobierno "irresponsable" que utiliza su falta de presupuestos para "no actualizar los ingresos a cuenta" y que es "sectario" porque "discrimina en la distribución de fondos europeos". A ello, ha añadido que se trata en este caso de un impuesto "regresivo y confiscatorio" que grava una riqueza "que ya ha sido objeto de tributación".

La diputada de Vox Ana Cuartero ha criticado que la propuesta de izquierda sea "anacrónica y grotesca", además de asegurar que en Más Madrid son "corresponsables directos del expolio" del Gobierno de la nación a través de las "infinitas tramas de corrupción y la subida más de cien veces de los impuestos".

Además, ha insistido en Vox apuestan por suprimir el impuesto de patrimonio, sobre sucesiones y donaciones y las plusvalías municipales en todo el territorio nacional porque son "impuestos confiscatorios". "Necesitan perseguir el patrimonio de los madrileños", ha criticado, a la vez que ha cargado contra el "control asfixiante" que quieren hacer de los contribuyentes.