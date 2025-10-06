La izquierda pide que se devuelva a los miembros de la flotilla restantes y reprocha a Israel el trato que han recibido

Llegada de los 21 ciudadanos españoles integrantes de la Sumud Global Flotilla al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE han pedido este lunes desde la Asamblea de Madrid que se devuelva a España a los miembros de la Global Sumud Flotilla interceptados por Israel que aún no han regresado y ha reprochado al Gobierno de Benjamín Netanyahu el trato descrito por los activistas que aterrizaron anoche en Madrid y Barcelona.

En la rueda posterior a la Junta de Portavoces, la líder de Más Madrid en la Cámara, Manuela Bergerot, ha mostrado su "gratitud" a la tripulación y ha cargado contra esa "democracia modélica que tanto elogia el PP".

"Las detenciones ilegales y las vejaciones a los miembros de la Flotilla no son una excepción, sino un ejemplo más de la forma de actuar de Israel, que lleva décadas ensañándose contra la población palestina de manera muchísimo más brutal", ha planteado Bergerot.

Los activistas que llegaron anoche --entre ellos la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau-- denunciaron "maltrato y trato denigrante" por parte del Gobierno hebreo, entre lo que han destacado la privación del sueño o un proceso de "deshumanización constante".

La portavoz de Más Madrid ha afirmado que la "solidaridad internacional no va a parar" y que el "asalto a la flotilla no va a detener a las que están por llegar". En una de ellas se encuentra la diputada de la formación regionalista Jimena González en busca de "abrir de una vez un corredor humanitario por aguas territoriales de Gaza".

Por su parte, su homóloga del PSOE, Mar Espinar, ha asegurado que el Gobierno central "ya está actuando" para garantizar la seguridad de los miembros de la flotilla y que han abierto "todas las vías diplomáticas". Ha contrapuesto a aquellos que están "yendo a aportar ayuda humanitaria" a la Franja de Gaza con un "PP de Madrid que frivoliza y se ríe".

A renglón seguido ha agradecido a los manifestantes que llenaron este viernes el Paseo del Prado para pedir la liberación de los miembros de la flotilla y el fin del "genocidio" en Gaza y ha reivindicado que los madrileños "merecen un Gobierno que esté a la altura moral de sus ciudadanos".

Así, este jueves preguntarán en el Pleno por los "motivos que ha llevado a la censura y a las prohibiciones del apoyo al pueblo palestino en los centros escolares". "La ola de solidaridad en Madrid con Gaza es imparable por mucho que se empeñe la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha rematado.

Por su parte, la líder de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, ha afirmado que a los tripulantes se les ha visto "pasarlo muy bien" en su travesía.

TENSA JUNTA DE PORTAVOCES

Además, también han aludido varios portavoces al contenido de una Junta tensa con choques entre el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, y Más Madrid a raíz del último Pleno y el encontronazo por la bandera de Palestina situada en el escaño de Jimena González.

Así, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha señalado que Ossorio ha leído una parte del acta de las taquígrafas en las que se recogen "algunas expresiones que pronuncian los diputados" cuando otros tienen el uso de la palabra, en este caso las proferidas mientras intervenía él en el pasado Pleno.

"Varios diputados de Más Madrid utilizaban sus escaños para gritar para insultarme para decirme genocida para decirme cosas terribles impidiéndome como se vio pues desarrollar mi intervención en normalidad", ha censurado para luego censurar a "la ultraizquierda madrileña" por tener "puño de acero y mandíbula de cristal".

A renglón seguido, ha aseverado que desde esa bancada se han llamado "palabras muy gruesas e imperdonables" a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y lo que no admiten es que "se hagan juegos de palabras o que alguien les pueda contestar" --en referencia al apelativo Hamás Madrid para referirse a los regionalistas--.

Para Manuela Bergerot es "increíble" que los que "no son capaces de ver la violencia de Israel consideren violento poner una bandera de Palestina en un asiento vacío". "Hay que ser frívolo y miserable", ha apostillado al tiempo que ha acusado a Ossorio de "hacer de abogado al servicio del PP".

Mar Espinar, por su parte, ha tachado esta Junta de "un día más en el reinado del PP" en el que el presidente de la Asamblea "no asume el lugar que ocupa" sino que se sitúa como "correa de transmisión directa" del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

"Nos coarta, nos interpela, no nos deja hablar, no nos deja seguir con nuestro hilo argumentativo. Al gobierno y al grupo del Partido Popular le da manga ancha", ha censurado.

Pérez Moñino ve en Gaza una "cortina de humo" para que "no se hable de corrupción" porque se busca "tapar los ojos de los españoles" con la bandera.