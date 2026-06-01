La izquierda pregunta si Ayuso ha trasladado a León XIV en su visita su oposición a la regularización de migrantes

Ayuso se reúne con el Papa cinco días antes de su visita a Madrid y aborda la situación de los jóvenes o la integración - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE han preguntado si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Dáiz Ayuso, ha trasladado al Papa León XVI en su audiencia en Roma su oposición a la regularización de migrantes impulsada por el Gobierno central.

Lo han preguntado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este lunes, que ha coincidido con la recepción del Pontífice a la presidenta regional cinco días antes de su visita a España --donde viajará a Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife--.

Ayuso ha indicado desde El Vaticano que han abordado la situación de los jóvenes, la integración en Madrid y la hispanidad, así como los desafíos de las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial.

Ante este encuentro, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha cuestionado que Ayuso haya acudido para explicar "su fracaso en los tribunales" en su intento de "boicotear la regularización de personas migrantes".

Ha deseado que a la mandataria autonómica se le "pegue algo de los valores cristianos de la misericordia y la dignidad de todos los seres humanos que predica el Papa". Precisamente el viaje de León XIV responde, entre otros, al deseo de su predecesor Francisco de conocer el drama de la migración en Canarias.

En la oposición de la presidenta a la regularización de migrantes también ha puesto el foco la portavoz del PSOE, Mar Espinar, quien ha puesto en duda que hayan hablado de ello y tampoco de su apoyo "al genocida Netanyahu y el presidente Trump en el inicio de sus guerras ilegales".

"Tampoco creo que le esté contando al Papa que está haciendo todo lo posible por expulsar a los niños que vienen sin acompañamiento y que esta comunidad debe acoger", ha planteado Mar Espinar, quien le ha dudado también que Ayuso haya confesado estos "pecados" porque debería haber "arrepentimiento y espíritu de enmienda".

En otro tono se ha referido el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, quien ha afirmado que la visita del Papa podrá permitir "aparcar un poco las diferencias" y en la que prevé que la imagen de España "dejará de ser la división y corrupción" para pasar a ser "la grandeza de este país".

"La visita de Su Santidad el Papa León XIV adquiere una relevancia especial en un momento de división y de deterioro institucional. España necesita referentes morales, una defensa firme de los valores que sostienen nuestras democracias, la libertad, la dignidad de las personas, pero también el respeto a la fortaleza de las instituciones y a las leyes", ha planteado el 'popular'.