La izquierda reprocha a Ayuso su "desprecio a las víctimas" y le dice que "esas mierdas" eran "7.291 mayores"

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE han reprochado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su "desprecio a las víctimas" en las residencias en el Covid-19 y le ha respondido que "esas mierdas" eran "7.291 mayores que no deberían haber muerto en las condiciones que lo han hecho".

Lo han reprochado en los pasillos de la Cámara las portavoces Mar Espinar (PSOE) y Manuela Bergerot (Más Madrid) en alusión a una intervención de la mandataria autonómica en la sesión de control de esta mañana.

Ha sido en una pregunta sobre vivienda formulada por Más Madrid en la que Bergerot le ha insistido en que cese a su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, por sus mensajes en redes sobre los fallecidos en residencias. "Siempre están criticándonos con lo mismo, siempre nos están llevando con las mismas mierdas (...) Las residencias no les importaron tampoco cuando yo les he traído casos personales de víctimas que dicen que les dejen en paz y que no les metan en esa marea en la que están todos aquellos rebotados que se han quedado fuera de este partido y de este partido", ha cargado señalando las bancadas de Más Madrid y PSOE.

Mar Espinar ha censurado que Ayuso esté "arrastrando por el fango una de las profesiones que deberían ser más bonitas y más gratificantes para la sociedad, la política". Entiende que los representantes públicos están para hacer un "servicio público" y no para la "bajeza moral, falta de empatía y de humanidad" que, a sus ojos, ha desplegado este jueves Isabel Díaz Ayuso.

Por su parte, Bergerot considera que este mensaje de Ayuso evidencia que sus palabras son "indistinguibles" de las de Miguel Ángel Rodríguez. "Son indistinguibles en cómo van degradando el debate político y también cómo degradan el debate parlamentario", ha lanzado. Ante la acusación de la presidenta de que retuercen el dolor de las víctimas, ha afirmado que lo que sí sería eso es " acusar a una hija de no ir a visitar a su madre en las residencias durante la pandemia".

En último lugar ha tomado la palabra la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, quien ha censurado la "crispación" en el hemiciclo que está "propiciada siempre especialmente por la izquierda". "Podemos discrepar ideológicamente y así lo hacemos nosotros con un discurso y con unos principios y unas convicciones, pero no podemos faltar al respeto a nadie y menos hablando en el caso de las residencias donde creo que tenemos que tener humanidad con todas aquellas familias que han perdido un ser querido durante la pandemia", ha planteado.