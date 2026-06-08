La izquierda ve a Ayuso "alejada" de los valores humanitarios de León XIV mientras PP destaca su defensa de la vida

El Papa León XIV durante el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte', en el Movistar Arena, a 6 de junio de 2026, en Madrid (España). El encuentro titulado ‘Tejer redes con el mundo de la cultura, la educac - Jesús Hellín/Europa Press/Pool - Europa Press

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE consideran que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está "alejada" de los valores humanitarios del Papa León XIV, mientras que el PP ha destacado la defensa del Pontífice de la vida "desde su concepción hasta el final".

Este cruce ha tenido lugar en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este lunes, tercer día de la visita del Pontífice a España, que le llevará también a Barcelona y a Canarias.

La portavoz adjunta de Más Madrid María Pastor ha destacado cómo León XIV comenzaba su agenda en España con una visita a un centro de Cáritas que trabaja con personas sin hogar y migrantes y afirmaba que "quien está en Madrid es de Madrid".

"El mensaje del Papa no es ni de derechas ni izquierdas pero la derecha española se ha alejado tanto de los valores de la caridad y de la misericordia cristiana que parecen la antítesis de los valores que representa León XIV", ha planteado.

Pastor ha reivindicado también el carácter acogedor del pueblo madrileño y la "igualdad de derechos de todas las personas que viven en Madrid". Ha ironizado, además, con el "milagro" del Papa, que ha conseguido un refuerzo de personal médico y también del transporte público.

UNA AYUSO BASADA EN LA "MALDAD Y LA MENTIRA"

También ha sido crítica con la mandataria autonómica la portavoz del PSOE, Mar Espinar, quien ha destacado al Pontífice y su mensaje de "esperanza para todos", de solidaridad y de empatía.

Frente a ello, ha situado a una Ayuso que "sigue abrazando la irresponsabilidad, la maldad y la mentira". Espera que en el encuentro que tendrá esta tarde con el Pontífice le sirva para "pedir perdón" por su "crueldad" al decir que la regularización es "importar pobreza masiva".

"España tiene un gobierno cuya defensa de la paz y el respeto por los derechos humanos es compartida por la inmensa mayoría de los ciudadanos y por el propio Papa", ha zanjado.

DEFENSA DE LA VIDA

En cambio, Díaz-Pache ha deslizado que la izquierda debería estar "menos cómoda" con el mensaje del Papa León XIV que incluye "el respeto a la vida desde su concepción hasta el final". Ha contrapuesto este mensaje con aquellas formaciones que están "a favor del aborto libre en todas las circunstancias, a favor de la eutanasia y a favor de todo lo que sea la muerte como medida".

Díaz-Pache ha reivindicado los mensajes de esperanza de León XIV y ha afirmado que su visita recuerda que una sociedad fuerte necesita "verdad, vida y vínculos humanos".

"El Papa ha hablado de la verdad en una época en la que demasiados responsables públicos han hecho de la mentira una herramienta política presuntamente legítima", ha loado para, a continuación, reprochar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acudiera al Primavera Sound en Barcelona mientras en Madrid se celebraba la misa multitudinaria en Cibeles por el Corpus Christi.

VOX DESTACA LAS "PROFUNDAS RAÍCES CRISTIANAS" DE ESPAÑA

Por último, la portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, ha puesto en valor las "profundas raíces cristianas" de España y considera que su visita es "una oportunidad para poner en valor una parte esencial" de la cultura, historia y tradiciones.

Asimismo, ha destacado el "comportamiento ejemplar" de los españoles estos días de visita del Papa, con "especial hincapié" en la cantidad de jóvenes que salieron a las calles de Madrid "a escuchar al Santo Padre".

"Más de medio millón de personas que ayer estuvieron en la misa y la procesión del Corpus demuestran que nuestras raíces cristianas están, sin duda, más vivas que nunca", ha rematado.