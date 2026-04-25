La izquierda ve un "Plan Segrega" en el programa para rentas medias de EMVS Madrid, que anuncia su expansión

Archivo - Una grúa en una zona de construcción de edificios - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La izquierda en el Ayuntamiento de Madrid ve realmente un "Plan Segrega" en el programa para rentas medias anunciado por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida al considerar Más Madrid y PSOE que podría dejar fuera a más de 16.000 solicitantes, el 27% del total, mientras que para el delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González, el auténtico 'Plan Segrega' es el de la estatal Casa 47 y ya ha anunciado que el nuevo plan se extenderá.

EMVS Madrid ha lanzado un nuevo programa de vivienda en alquiler asequible para rentas medias que se pondrá en marcha por primera vez en la promoción Iberia Loreto 1, en el distrito de Barajas. Con este programa se busca "ampliar el acceso a la vivienda pública en régimen de alquiler asequible a madrileños con ingresos medios que hasta ahora estaban excluidos de las convocatorias y que no pueden acceder tampoco al mercado libre de alquiler en las condiciones actuales".

A los pisos de las promociones que se destinen a este programa podrán acceder madrileños de hasta 50 años y familias con hijos menores con ingresos por encima de esos 3,5 veces el IPREM, con el límite de ingresos que en cada caso se establezca en función de la protección de la parcela en la que se construya la promoción, que podrá ser de 5,5 o 7,5 veces el IPREM.

El delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González, explicó en la última comisión del ramo que con este plan para rentas medias se busca "paliar lo que es una realidad por unas políticas económicas del Gobierno de España desde hace siete años que no permiten a las rentas medias acceder a una vivienda".

DE REGISTRO ÚNICO A SORTEOS CERRADOS

Para el concejal socialista Pedro Barrero, el programa no sólo "no es la solución" sino que es "un parche injusto" y enmascara "un filtro social que decide quién merece vivir en Madrid y quién no". "No va a ser asequible, no va a ampliar derechos, no va a proteger a quien más lo necesita y no resuelve la emergencia habitacional, además de repetir el modelo fallido de programas como Reviva o el Suma", ha enumerado.

Barrero tiene claro que su resultado se traducirá en "más exclusión". "Van a quitar 52 viviendas protegidas de precio básico en Barajas y que estaban destinadas a los más de 60.000 demandantes de vivienda pública para adjudicárselas a perfiles con ingresos por encima de los 70.000 euros", ha apuntado en lo que ha considerado "una decisión incongruente con el reglamento de adjudicación".

A lo que suma que requerirán cinco años de arraigo y excluirán a los mayores de 50 años, "como si no tuvieran derecho a una vivienda digna", "endureciendo las condiciones para quienes más los necesitan y manteniendo la opacidad en la adjudicación de sus programas".

El PSOE ha lamentado un concepto de vivienda pública en Madrid que pasa por "fragmentar el sistema público, sustituir el registro único por sorteos cerrados, con promociones blindadas y procedimientos opacos, troceando lo público para convertirlo en un sistema selectivo triplicando los sorteos y la carga de trabajo de los trabajadores de la empresa" en lo que es "el reconocimiento de un fracaso porque no han construido suficiente vivienda pública".

"El resultado es que dejarán fuera del sistema a más de 16.000 familias, es decir, el 27% de los más de 60.000 solicitantes de vivienda pública", ha cifrado Pedro Barrero, que ha criticado que este paso supone "convertir la vivienda pública en un privilegio en lugar de garantizar un derecho".

CASI 4.000 VIVIENDAS PÚBLICAS CONSTRUIDAS FRENTE A LAS 0 ESTATALES

Tras escucharle, el delegado ha puesto la vista en la estatal Casa 47, que dirige su alquiler asequible a personas con ingresos que se sitúan entre 2 y 7,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). "Y tiene usted de verdad el cuajo de venir aquí a hablar de la gente que más lo necesita cuando ustedes les expulsan", ha reprochado González.

El delegado ha puesto en valor la apuesta por "la colaboración público-privada y el éxito del Plan Suma y sus 2.200 viviendas a construir, con las que se ha ahorrado más de 400 millones al erario público". El Consistorio ya ha construido "casi 4.000 viviendas y más de 5.700 en proceso de construcción", de modo que la EMVS ha alcanzado "el récord histórico de las 10.000" frente a un Gobierno centra que "no ha hecho ni una sola en siete años".

Volviendo a Casa 47, y ya contestando a la concejala de Más Madrid Lucía Lois, el delegado ha afeado el modelo de la entidad estatal porque excluye a personas que están por debajo de dos veces el IPREM. "Para ustedes son los parias", ha afeado a la izquierda.

EL "PLAN SEGREGA"

Lois ha visto en las palabras de Álvaro González un mero "juego de trileros" porque "están haciendo lo que criticaban hace dos días" con "un sistema para segregar la ciudad". "Lo podemos llamar el Plan Segrega", ha ironizado.

"Por un lado vamos a tener la Empresa Municipal de la Vivienda atendiendo a las rentas bajas de la ciudad, con una lista de espera de más de 50.000 personas y con menos de 9.000 casas, menos de las que tenía Ana Botella cuando llegó y empezó a expoliar la Empresa Municipal de la Vivienda y, por otro, un sistema paralelo que usted crea, con nuevos terrenos en la zona norte de la ciudad, para las clases medias", ha expuesto la concejala de Más Madrid.

Lois se ha centrado en unas clases medidas que no pueden acceder a una vivienda por el "aumento desorbitado de los precios del mercado libre, ese que dicen (en el PP) que se autorregula pero que ahora ya ni siquiera sirve para que una familia que gana 60.000 euros pueda acceder a una vivienda". Para Más Madrid, el programa de EMVS para rentas medias no es más que "una cortina de humo" de algo más de medio centenar de pisos en Barajas.

"Y mientras tanto un piso para una familia en Madrid cuesta 400.000 euros y no hacen absolutamente nada para que esas viviendas libres que se están construyendo en los nuevos desarrollos bajen su precio y la gente deje de especular con ellas. O cuando un alquiler para una familia cuesta 1.800 euros. Mientras ustedes siguen entregando 400 pisos más o menos al año, de los cuales muchos de ellos se los dejamos planificados nosotros", ha lanzado.

El delegado ha rechazado cualquier acusación de segregación porque el Ayuntamiento "atiende a todo el mundo", no como el Gobierno central y Casa 47 con los parámetros exigidos para acceder a la oferta. "Nosotros hemos ampliado ese abanico y estas son las realidades", ha defendido, para avanzar que "no solamente va a ser Iberia Loreto, van a ser muchas más".