Izquierdo (PP) cree que Madrid "merece otra cosa" y no a "dos representantes del sanchismo" como Maroto y Enma López

Archivo - El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Carlos Izquierdo - PP DE MADRID - Archivo

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Carlos Izquierdo, cree que Madrid "merece otra cosa" y no a "dos representantes del sanchismo" como Reyes Maroto y Enma López, las dos ediles que han anunciado su intención de concurrir a las primarias del PSOE a la Alcaldía de la ciudad, mientras que de la "izquierda radical" de Más Madrid ha criticado que "vinieron a asaltar los cielos pero están apoyando el fango y lo peor del PSOE".

En rueda de prensa, Izquierdo ha opinado que la izquierda "está en una gran crisis". Empezando por el PSOE, el 'popular' ha puesto el foco en "la división interna clara", unido a que "ninguna de las dos candidatas son las que necesita la ciudad" dado que ambas "representan el sanchismo".

Reyes Maroto "claramente está implicada en temas importantes y no ha explicado nada de Plus Ultra, ni su relación con (Víctor de) Aldama ni qué negociaba con (José Luis) Ábalos", mientras que Enma López "es más de lo mismo" al aparecer "en los papeles de la fontanera Leire Díez junto a P.S. y no ha dado explicaciones". "Madrid merece otra cosa, algo que rompa con el sanchismo, que es lo peor que le pasa a España", ha continuado.

También se ha detenido en la "izquierda radical" de Más Madrid y su "oposición nefasta, que no se centra en los ciudadanos y sólo justifica al gobierno de Pedro Sánchez". Eso se ha traducido en que "bajan en las encuestas", con "una formación más rota que nunca" y que se demuestra por el hecho de que en la candidatura a primarias de Rita Maestre "sólo repiten dos o tres concejales", lo que denota que "ese proyecto no es el adecuado", unido a la aparición de una candidatura alternativa de "voces críticas".

"Vinieron a asaltar los cielos y están apoyando el fango y lo peor del PSOE", ha acusado Izquierdo, que ha dibujado una sociedad madrileña que ha ido "perdiendo confianza en los grupos radicales de izquierda". Les ha recomendado "que reflexionen y que se alejen de Sánchez porque les lastra el futuro".