Izquierdo (PP) tacha de "cáncer" a Sánchez, recomienda a Maroto "tranquilizantes" y lanza una "alerta democrática"

Archivo - El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Carlos Izquierdo - PP DE MADRID - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Carlos Izquierdo, ha tachado de "cáncer para la democracia" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recomendado a la portavoz socialista, Reyes Maroto, la ingesta de "tranquilizantes" y ha lanzado una "alerta democrática" ante los "tics autoritarios" del responsable del Gobierno de la Nación.

En el Pleno del Estado de la Ciudad, Izquierdo ha hecho un balance de los tres años de mandato de José Luis Martínez-Almeida, que ha resumido en una palabra, "fabuloso". "Gracias, alcalde, por tanto", ha concluido su intervención.

"Y gracias por hacer que Madrid en estos momentos viva su mejor momento. Madrid ha dejado de ser esa ciudad paralizada y gris de la época de Manuela Carmena, cuando hoy Madrid es la locomotora de España, los inversores apuestan por Madrid, Madrid está generando empleo, oportunidades y crece. Y todo ello con una fiscalidad baja y con un presupuesto que se ejecuta casi en su 95%", ha declarado.

Izquierdo ha dado las gracias igualmente a Almeida por "haber dado la mejor de las noticias, la presentación como candidato en las elecciones del 2027". "Llegas a este debate del Estado de la Ciudad con los deberes hechos y las encuestas dicen que renovarás tu mayoría absoluta, lo que demuestra que el trabajo de Madrid está bien hecho", se ha dirigido al primer edil.

Tampoco se ha olvidado de la oposición, que también pasa por este examen anual. "Los tres grupos de la oposición se han caracterizado por una cosa común, la ausencia de un proyecto de ciudad", ha lanzado.

UN PSOE "DESQUICIADO"

El foco lo ha puesto en el PSOE, "absolutamente desquiciado, viviendo sus horas más bajas y dando una imagen penosa y lamentable, no solamente a nivel nacional sino también internacional". "La semana pasada conocíamos la sentencia de 24 y 19 años de cárcel para José Ábalos y Koldo García por el caso mascarillas pero van a ir cayendo condenas a dirigentes del PSOE", se ha enfrentado a la izquierda.

"Hoy todo el mundo identifica al socialismo con la corrupción. Sin embargo, y pese a una sentencia su jefe, señora Maroto, su número uno, no ha dimitido ni ha convocado elecciones. Y pese a que el Parlamento Nacional se lo ha pedido, Pedro Sánchez no ha hecho ni caso. Y usted y todo su grupo han callado como puertas", ha reprochado el 'popular'.

Carlos Izquierdo ha recordado que es el tercer debate del Estado de la Ciudad en esta legislatura frente a la no convocatoria del Pleno del Estación de la Nación, un "apagón democrático". "La calidad de la democracia no se mide por la propaganda, se mide por la valentía de someterse al control de los ciudadanos y Pedro Sánchez y el Partido Socialista están siendo absolutamente cobardes", ha lanzado.

Por contra, "Almeida demuestra su compromiso con la transparencia y convoca este tercer debate del Estado de la Ciudad". "Sánchez está demostrando ser un auténtico cobarde y un cáncer para la democracia. Y frente a esos tics totalitarios, Almeida responde con ejemplos, con debate y con madurez democrática", ha cargado.

Tiene claro Izquierdo que Maroto "hace el ridículo y no dice nada del ataque a la democracia de su jefe, Pedro Sánchez". "¿Por qué tienen miedo a la democracia? ¿Por qué persiguen a los jueces acusándoles de prevaricar y torpedean al poder judicial? Eso es otro tic totalitario. No respetan la división de poderes", ha continuado el portavoz del PP.

Incluso ha afirmado que "han intentado convertir en delincuentes a quienes persiguen a los delincuentes y encima se presentan como víctimas". "Ustedes (al PSOE) representan a un poder que confunde el gobierno con el partido, el partido con la familia y la familia con el Estado. Hoy, tristemente, se puede decir que estamos ante una auténtica alerta democrática", ha llegado a afirmar.

"Señora Maroto, debería ir comprando palomitas porque si 'Julito' decide colaborar con la justicia como ha hecho Aldama con el caso de las mascarillas lo van a tener muy muy complicado. También debería usted tomarse algún tranquilizante por el caso hidrocarburos y la financiación del PSOE porque vamos a ver cosas que nos van a sorprender a todos mucho, salvo a usted. Corrupción, corrupción y más corrupción, con quince causas abiertas", ha espetado Izquierdo.

Incluso ha afirmado que "Sánchez es el centro de la corrupción y Maroto una colaboradora de la trama de corrupción". "Ni Sánchez hubiera sido presidente sin Ábalos, ni usted ni Ábalos hubiesen sido ministros sin Sánchez", se ha dirigido a la portavoz del PSOE. En cuanto a la portavoz adjunta del PSOE, Enma López, que también concurrirá en primarias, Izquierdo cre que "es más de lo mismo, es más de Sanchismo y de Santos Cerdán" porque "todavía no ha llegado a explicar por qué su nombre estaba en la libreta de Leire Díez".

"FELPUDOS DEL SANCHISMO"

Ya centrado en Más Madrid, Izquierdo ha afeado a la portavoz, Rita Maestre, que en su candidatura "de doce concejales solamente elige a tres, fulmina a dos tercios de su lista, de sus compañeros". Cree que han "abandonado sus principios éticos en favor de su pura supervivencia institucional".

"Ya no son los que venían a asaltar los cielos ni a regenerar la vida política porque son tolerantes con los casos de corrupción que rodean al gobierno de Sánchez. Se han convertido en el felpudo del sanchismo", ha manifestado.

Cree que "prefieren el silencio cómplice y el blindaje del bloque gubernamental antes que la exigencia de responsabilidades, demostrando que su regeneración política se detiene justo donde empiezan sus intereses de poder".