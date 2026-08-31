Jacinto Benavente estrenará cara en primavera con la vuelta del cruceiro y una pérgola que recordará un antiguo caserío

Jacinto Benavente estrenará cara en primavera con la vuelta del cruceiro y una pérgola que recordará el caserío que hubo - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Jacinto Benavente estrenará su remodelación a finales de la próxima primavera, cuando esta céntrica plaza se abra a la vida de Madrid incorporando una pérgola --hará referencia a la huella del antiguo caserío que dominaba el corazón de este punto de la ciudad-- y un cruceiro donado por la Xunta de Galicia.

Lo ha anunciado la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, que ha visitado los trabajos de remodelación, dotados con una inversión de 9,5 millones de euros para una superficie de 10.044 metros cuadrados que incluye, además de la propia plaza, las calles Carretas, Bolsa (en una longitud de 39 metros), Atocha (144 metros), la intersección con Concepción Jerónima y Doctor Cortezo (35 metros).

Esta intervención supone la última fase de una ordenación de mayor envergadura que incluye otros dos proyectos ya ejecutados, el de las plaza de Matute y Tirso de Molina y sus entornos. Esta nueva ordenación permite reconfigurar la movilidad de todo este ámbito con una redistribución del transporte público y con la peatonalización de las calle Cruz y Huertas.

SE ENCONTRARON RESTOS DE CIMENTACIONES ANTIGUAS

Los trabajos, que se desarrollan según lo previsto, se centran actualmente en dos flancos fundamentales: la rehabilitación de la estructura del aparcamiento subterráneo, que incluyen la demolición y reconstrucción de la cubierta, ejecutada ya en un 90%, y por otro lado, la pavimentación de la calle Carretas, ejecutada en un 80%, y de los espacios de la plaza que no coinciden con la planta del aparcamiento.

Ya se ha acabado de pavimentar la calle de la Bolsa. Durante el desarrollo de los trabajos en la calle Carretas, fueron hallados restos de cimentaciones antiguas, que han sido documentados y tapados de nuevo, tal y como dictaminó la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.

UN ÚNICO VIAL DE CIRCULACIÓN PARA DAR MÁS ESPACIO AL PEATÓN

La remodelación contempla la ampliación de la zona peatonal de la plaza de Jacinto Benavente permitiendo únicamente un vial de circulación en dirección hacia la calle de la Cruz para las líneas de transporte público, los vehículos de carga y descarga en los horarios permitidos y el resto de vehículos autorizados según la Ordenanza de Movilidad Sostenible. Además se eliminará una de las dos dársenas de autobuses, la interior, por lo que se reubicarán sus paradas.

La intervención en la plaza supondrá la anulación de la salida del túnel de Doctor Cortezo hacia la calle de la Cruz, cuya rampa se utilizará únicamente como acceso al aparcamiento subterráneo. Esto implicará que la única salida del aparcamiento será la existente en la calle de Concepción Jerónima.

Además se anulará la entrada al aparcamiento desde la calle Atocha. Esto mejorará la seguridad vial del peatón y la fluidez de la circulación de la calle Atocha al evitarse los giros y las posibles esperas de entrada al parking, ha destacado el Ayuntamiento.

La renovación integral del aparcamiento se completará mediante un proyecto posterior que ejecutará la EMT para renovar todas las instalaciones una vez concluidas las obras de restauración de la estructura.

MÁS VERDE

La nueva ordenación de la plaza prevé la construcción de un parterre que integrará el nivel de superficie con el de la planta -1 del aparcamiento subterráneo, una infraestructura que se convertirá, a través de un proyecto específico e independiente en un Centro de Movilidad Sostenible.

El parterre tendrá un plano inclinado con vegetación y arbolado que comunicará la calle Carretas con el primer sótano de la plaza. Incorporará una escalera equipada con un carril para transportar bicicletas y un ascensor que comunicará los distintos niveles.

Las calles Atocha, Concepción Jerónima y Doctor Cortezo, donde no se restringirá el tráfico, se delimitarán con bordillo elevado. Por su parte, se implementará en plataforma única un carril auxiliar que comunicará la calle Atocha con la calle de la Cruz y se dedicará a microbuses de le EMT.

El vial peatonal que unirá la calle de la Bolsa con la plaza del Ángel y que podrá ser usado ocasionalmente por vehículos de emergencia y servicios, estará también construido en plataforma única con el resto de la plaza. A estos viales se incorporará la calle Carretas, también de carácter peatonal y plataforma única, que se ha incluido en el proyecto para rehabilitar parte de su pavimento, sin modificar su actual configuración.

Como resultado de los nuevos trazados, la plaza contará con una superficie de 3.105 metros cuadrados dedicados exclusivamente al peatón y al arbolado. Este espacio se tratará como una superficie continua, pavimentada mayoritariamente en granito de diversos formatos, en la que se integrarán ocho parterres ajardinados y arbolados.

Dependiendo de su situación respecto al aparcamiento subterráneo, en estos parterres se respetará el arbolado existente de mayor porte y se plantarán, según el caso, nuevos árboles y arbustos.

UNA GRAN PÉRGOLA Y LA VUELTA DEL CRUCEIRO

"Se van a plantar 29 nuevos árboles porque no pueden ser más porque tenemos el aparcamiento pero, a cambio, vamos a hacer una pérgola con pulverizadores de agua para rebajar la temperatura en olas de calor", ha anunciado García Romero.

La gran pérgola estará en el centro de la plaza y hará referencia a la huella del antiguo caserío que dominaba el corazón de este espacio. Además aportará identidad a un espacio desestructurado.

Otra novedad será el cruceiro, como "el que hubo históricamente y que fue retirado desgraciadamente". "Lo están elaborando y va a ser un regalo que nos va a hacer la Xunta de Galicia al pueblo de Madrid", ha avanzado la delegada.

Paloma García Romero ha destacado que desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde, su departamento ha rehabilitado 43 plazas en la ciudad. En la actualidad se están remodelando otras cuatro: Jacinto Benavente (Centro), América Española (Salamanca), Oporto (Carabanchel) y Carabanchel (casco histórico del distrito). Está previsto que en breve comiencen los trabajos en la plaza Mayor de Barajas y la plaza Mercurio, ambas incluidas en el proyecto de remodelación del casco histórico de Barajas, ya en ejecución.