Jardín vertical en el Scalextric, un equipamiento bajo el puente y peatonalización: así será 'Vallecas Abierto'

Archivo - El conocido 'scalextric' de Puente de Vallecas, a 19 de febrero de 2026, en Madrid (España). La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, avanzó el pasado miércoles que el Ayuntamiento trabaja en un proyecto "novedoso" para transf - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Un jardín vertical de 700 metros que conseguirá reducir los niveles sonoros del Scalextric de Vallecas, un equipamiento bajo el puente, por ejemplo, una sala de ensayo, aunque se trabajará con la vecindad, en una zona en la que el peatón ganará más de 3.600 metros y que servirá de encrucijada para varios itinerarios peatonales y la peatonalización de calles vecinas como Monte Olivetti.

Así será 'Vallecas Abierto', la iniciativa presentado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, una "reivindicación largamente ansiada" por la vecindad sobre un entorno "fuertemente degradado" con un "proyecto real y posible".

Las obras durarán unos dos años y su presupuesto alcanza los 11,5 millones de euros. La primera fase, la de los 700 metros cuadrados del jardín vertical, empezará este verano para poder estar terminado en febrero de 2027. En cuanto al equipamiento, Almeida ha anunciado que estarán en conversación con las asociaciones vecinales para determinar qué se pondrá en marcha aunque él ha sugerido como posibilidad un local de ensayos.

El alcalde ha insistido sobre el Scalextric en que en su equipo son "honestos". 'Vallecas Abierto' "es lo que se puede hacer" ahora mismo y "lo mejor que se puede hacer" en una zona por donde pasan diariamente 300.000 vehículos, ha aseverado.

"No quiere decir que renunciemos" al soterramiento del puente, una opción que podría llegar "con Abroñigal", por lo que tendrán que ver en una siguiente fase "las posibilidades que tiene y en ese momento se podrán tomar decisiones".