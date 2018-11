Jesús Montero tilda de "despropósito jurídico y desastre político" la suspensión cautelar de militancia de los 6 ediles

Publicado 14/11/2018 22:58:16 CET

"Me da que alguno o alguna no ha leído bien el código ético de Podemos", lanza el que fuera secretario general de Podemos Madrid

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ex secretario general de Podemos Madrid Jesús Montero ha tildado de "despropósito jurídico y desastre político" la suspensión cautelar de militancia de los seis concejales de la formación morada en el Ayuntamiento de Madrid --Rita Maestre, José Manuel Calvo, Jorge García Castaño, Paco Pérez, Esther Gómez y Marta Gómez Lahoz-- y ha lanzado que le da que "alguno o alguna no ha leído bien el código ético de Podemos"

"Las declaraciones de los portavoces estatales, querido Eche (Pablo Echenique) y querida Noe (Noelia Vera), en la rueda de prensa del lunes hablando de medidas administrativas, en lugar de apelar y comunicar conciliación y encuentro, son un despropósito jurídico y un desastre político", ha escrito Montero en su cuenta de Facebook.

Para Montero es el "sentido común" el que aconseja que los seis ediles sean quienes vayan inmediatamente después del candidato a liderar el aporte de Podemos en la confluencia municipalista para el 2019, el secretario general, Julio Rodríguez, "y a continuación hasta quince o más en el orden que la dirección considere pertinente".

"Cualquier alteración de este orden para proponer a la asamblea ciudadana municipal, cuando menos chirría", ha destacado, porque "no tiene sentido que teniendo seis concejales, con un buen balance de gobierno y gestión municipales en siete distritos y en tres áreas de gobierno, vinculados a Podemos y valorados por la alcaldesa, se introduzca un ruido con una jerarquía por encima de cinco de ellos", argumenta.

"MANIOBRA ESTRATÉGICAMENTE INNECESARIA"

Hoy ha decidido romper su silencio tras escuchar al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Y lo ha hecho manifestando que el proceso interno de primarias es "una maniobra estratégicamente innecesaria, inútil e ineficaz que daña la cohesión organizativa" aunque respete la decisión política de convocarlas.

El antecesor de Julio Rodríguez ha destacado que "jurídicamente no tiene un pase la expulsión/suspensión cautelar in progress, en formato preventivo, por no presentarte a unas primarias". "Políticamente es un desastre comunicar que expulsas a los seis concejales que han donado, que han querido presentarse a primarias y a los que obligas o a pasar por un filtro o a ni presentarse, que han sido y son de Podemos", ha apostillado.

Y sobre todo "cuando esa misma dirección que impulsa al actual secretario municipal a solicitar la apertura del expediente y hace pagar la factura a la dirección autonómica indultó o miró para otro sitio cuando, en uso de las atribuciones y responsabilidades del secretario municipal (entonces él), informó de la posible vulneración del código ético por la no donación al partido de siete de los trece concejales inscritos", algo que ha tildado de "esperpento".

"El resultado es el desasosiego. Los seis concejales deciden no presentarse y la dirección recurre a las medidas administrativas, en lugar de las soluciones políticas", ha subrayado, después de apuntar que todo esto "suena a judicializar la política".

RECOGIDAS DE FIRMAS COMO AQUELARRES PROPIOS DE LA GUARDIA ROJA

A lo que une que en una situación así "se desatan las más bajas pasiones con acusaciones impúdicas sobre los concejales y las concejalas; se amotinan recogidas de firmas señalando a los concejales y las concejalas en un aquelarre" que le recuerda a los juicios populares de la Guardia Roja durante la Revolución Cultural chino con la enfermedad y muerte de Mao Tse Tung.

Jesús Montero confiesa sentirse "triste e indignado" con el proceso que está viviendo Podemos Madrid. "Me veo en la necesidad de mostrar mi disenso, mi diferencia con la deriva de la estrategia organizativa", ha explicado sobre el "desastre político y el despropósito jurídico" alrededor de la suspensión cautelar de militancia de los seis concejales.

Montero ha tomado varias decisiones desde la tarde del domingo, pensadas desde hace tiempo. Lo ocurrido las ha acelerado. Así, ha renunciado a formar parte del Patronato del Instituto 25M Democracia, para el que fue nombrado por la ejecutiva estatal después de Vistalegre II y que ya había comunicado antes del verano.. También define a Podemos en el mismo texto como una "hermosa y reparadora herramienta de cambio".

"En estos días hubiera sido mejor menos juego de tronos y más pensar el y trabajar por el reino", ha resumido, antes de desear que el Consejo Ciudadano Municipal haya reflexionado y adopte decisiones "por el bien común del proceso de las primarias, de la organización municipal de Podemos Madrid y de la confluencia municipalista liderada por Manuela Carmena".