Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos: "La ciudad respira vida y te da la oportunidad para vivir y trabajar"

El alcalde destaca los logros alcanzados en este tiempo y las iniciativas que marcarán el futuro de la localidad

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha subrayado que la ciudad madrileña, que en unos días celebra su 34º aniversario como municipio independiente, se ha consolidado como "un referente en calidad de vida, empleo y seguridad".

"Es un municipio participativo, donde todos han contribuido a su crecimiento, desde los colegios y clubes deportivos hasta las asociaciones y colectivos vecinales", afirmó anoche en una entrevista en 'Canal 33 TV' recogida por Europa Press.

Moreno, que cumple 13 años al frente de la Alcaldía, señaló que uno de los principales logros de su gestión ha sido posicionar a Tres Cantos como un polo de atracción empresarial, con sectores clave como el farmacéutico, el espacial y el audiovisual. "Diariamente, más de 35.000 madrileños vienen a trabajar aquí, lo que demuestra la fortaleza de nuestro tejido empresarial", destacó.

PROYECTOS PARA TRANSFORMAR LA CIUDAD

El primer edil tricantino ha destacado que la ciudad sigue "en constante evolución", y entre los proyectos más ambiciosos está el Paraninfo, un gran parque que combinará naturaleza e infraestructuras clave para el bienestar de los vecinos.

"Con una inversión de 55 millones de euros, Paraninfo contará con la Familiteca, la biblioteca Concha Espina, el teatro Ciudad de Tres Cantos, un tercer centro médico y un complejo deportivo, todo ello rodeado de más de 3.000 árboles", explicó. Su inauguración está prevista para 2026, coincidiendo con el 35º aniversario del municipio.

El acceso a la vivienda es otro de los grandes retos de la ciudad. Moreno anunció que Tres Cantos contará con 1.300 nuevas viviendas protegidas, dentro de varios planes que buscan facilitar el acceso a los jóvenes y las familias. "Aún quedan 1.500-2.000 viviendas por finalizar en la zona norte, pero además estamos transformando suelo terciario en residencial para aumentar la oferta de viviendas asequibles", explicó.

MOVILIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO

La mejora de la movilidad es otra de las prioridades del equipo de gobierno. El cierre de la M-50, la conexión con la A-1 y la ampliación de la M-607 son proyectos clave para mejorar los desplazamientos. "Es imprescindible cerrar la M-50. Hace 20 años se cerró la M-40 y Madrid no sería lo mismo sin ella. No podemos cometer el error de no completar esta infraestructura fundamental", subrayó el regidor.

En cuanto al transporte público, defendió la necesidad de mejorar Cercanías. "Hemos pedido que los trenes funcionen hasta las 2:30h los fines de semana para facilitar la movilidad nocturna. También seguimos trabajando en la segunda estación de Tres Cantos Norte, que esperamos entre en funcionamiento en 2027", apuntó

El alcalde también ha destacado que Tres Cantos es "un referente" en innovación y desarrollo empresarial, con empresas farmacéuticas, tecnológicas y del sector audiovisual asentadas en el municipio. "Queremos seguir creciendo en el sector espacial y farmacéutico, y la presidenta Isabel Díaz Ayuso anunció recientemente la creación de un gran centro de formación en biotecnología", explicó.

El alcalde de Tres Cantos también señaló la necesidad de mejorar la capacidad eléctrica para seguir atrayendo inversión. "Hay proyectos multimillonarios esperando a que el Gobierno y Red Eléctrica nos suministren energía. Si queremos crecimiento económico y empleo, necesitamos garantía de suministro", advirtió.

El municipio también ampliará su red sanitaria con la llegada del Hospital HM y la residencia de mayores Valdeluz en 2025. "Sumar infraestructuras públicas y privadas refuerza nuestra atención sanitaria y mejora la calidad de vida de los vecinos", aseguró Moreno.

Por otro lado, en la entrevista en Canal 33 TV también abordó uno de los debates más recientes en Tres Cantos, la nueva tasa de basuras, fijada en 150 euros anuales por vivienda. "Es una imposición del Gobierno de España que invade las competencias municipales. Nosotros no necesitamos esta tasa porque nuestras cuentas están saneadas y tenemos capacidad de inversión sin subir impuestos", criticó el alcalde.

Jesús Moreno concluyó la entrevista reafirmando su compromiso con los vecinos: "Tres Cantos es hoy una de las mejores ciudades para vivir y trabajar, pero lo mejor está por llegar. Seguiremos apostando por el crecimiento, la innovación y la calidad de vida con la participación de todos", ha subrayado.