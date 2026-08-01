Joaquín De Luz estrena en Madrid una gala que rompe fronteras entre los géneros de danza en compañía de Vasko Vassilev - VERANOS DE LA VILLA

MADRID 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La danza clásica, la española y el flamenco compartirán escenario y dialogarán con la música en directo este fin de semana en 'Concertdanza', una gala dirigida artísticamente por Joaquín De Luz que invita a romper las fronteras entre géneros junto al violinista Vasko Vassilev y Covent Garden Soloists.

El estreno mundial aterriza este fin de semana en el patio central del Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, dentro de la programación de Veranos de la Villa. "Va a haber una gala de danza de primerísima calidad, con artistas que admiro y que aprecio personalmente, todo arropado por música en directo de solistas del Covent Garden de Londres", ha explicado De Luz en una entrevista con Europa Press.

El público podrá reconocer composiciones como la sonata 'Claro de luna' de Beethoven o los conciertos para violín de Vivaldi, aunque trasladadas a lenguajes coreográficos y registros distintos de aquellos con los que suelen asociarse.

"Van a ver piezas de música que han oído mucho, pero bailadas en otros registros y con una musicalidad que a lo mejor no es la que recuerdan", ha avanzado.

La propuesta parte de la conversación entre la personalidad de cada instrumento y la individualidad de cada bailarín, así como de la manera en la que ambos pueden convivir sobre el escenario. El programa incluye obras de Corelli, Albéniz, Boccherini, Vivaldi, Bach, Saint-Saëns, Sarasate, Falla, Beethoven, Brahms y Arvo Pärt.

Para De Luz, uno de los objetivos es que quienes no hayan asistido antes a un espectáculo de danza encuentren motivos para regresar. "Siempre pienso que hay alguien fuera que nunca ha visto danza y lo que quieres es que vuelva", ha señalado.

El director artístico considera que el espectador debe conocer la esencia de la propuesta, pero también conservar la posibilidad de dejarse sorprender. "La gente quiere dejarse sorprender. Cuando vas a un espectáculo de danza está bien que sepas de qué va, pero también está bien que te sorprendas", ha defendido.

ARTISTAS "DE PRIMERÍSIMA CALIDAD"

'Concertdanza' reúne a los bailarines Estela Alonso, Sergio Bernal, Patricia Donn, Héctor Ferrer, Yanier Gómez, José Maldonado y Shani Peretz, junto con el propio Joaquín De Luz en algunas de las piezas. Los arreglos musicales corresponden al guitarrista Carlos Llave.

Los intérpretes proceden de compañías españolas de referencia o han desarrollado sus carreras en el extranjero. De Luz ha destacado que su participación ha convertido el proceso de preparación en una creación compartida. "Son grandes artistas y gente que admiro. Han hecho que este proyecto, más allá de que yo lo dirigiera, se convirtiera en una colaboración, que al final es cuando salen las cosas bonitas", ha afirmado.

Por su parte, la música ocupa un lugar central en el proceso creativo del coreógrafo, que concibe la danza como una forma de hacer visible aquello que se escucha. "Para mí la música es lo más importante", ha indicado De Luz, antes de recordar la máxima según la cual hay que "ver la música y oír la danza".

El espectáculo está planteado desde la musicalidad de los intérpretes y desde la posibilidad de ofrecer otras miradas sobre composiciones ampliamente conocidas. En este sentido, la presencia de los músicos en el escenario resulta fundamental.

"Tener música en directo completa el espectáculo, tanto para los bailarines como para el público. Es una sinergia pura; en realidad, es música en movimiento", ha resumido.

Vassilev, director musical de la propuesta, fue nombrado primer concertino de la Royal Opera House a los 23 años y actualmente dirige artísticamente, entre otras formaciones, Covent Garden Soloists.

"NUEVA YORK ES LA CUNA DE LA FUSIÓN"

De Luz comenzó a bailar a los diez años y se trasladó a Estados Unidos con 18, donde desarrolló una carrera de aproximadamente 25 años. Su experiencia en Nueva York alimentó su interés por mezclar disciplinas y explorar las posibilidades que aparecen cuando se cruzan diferentes tradiciones.

"Nueva York es la cuna de la fusión y a mí siempre me ha gustado este laboratorio de las posibilidades. ¿Por qué no bailar música flamenca en puntas?", ha planteado.

El coreógrafo ha asegurado que tenía "mucha ilusión" por presentar un espectáculo de estas características y ha destacado el nivel de sus compañeros de escenario. "Con esos pedazos de bailarines es como conducir un Ferrari: la mitad del trabajo está hecho ya", ha bromeado.

El resultado busca conectar el temperamento de cada instrumento con el carácter propio de cada modalidad de danza hasta formar una "simbiosis" en la que convivan todos los lenguajes.

REIVINDICA MÁS APOYO PARA LA DANZA

De Luz ha aprovechado la presentación del espectáculo para reivindicar un mayor apoyo a la danza en España y ha lamentado que las compañías nacionales no cuenten con una sede permanente en un gran teatro.

"No es normal que no tengamos una compañía de danza que viva en un teatro. Esto no pasa en un país desarrollado. En todas las ciudades de Europa tienen una o varias compañías viviendo en un teatro de ópera", ha afirmado.

A su juicio, España cuenta con numerosos bailarines de talento, aunque muchos de ellos se han visto obligados a desarrollar sus carreras fuera del país. "Aquí no valoramos lo que tenemos. Tenemos mucho talento que, como yo, ha tenido que desarrollar su carrera fuera", ha señalado.

El director artístico ha lamentado especialmente que la danza no siempre sea reconocida como una profesión que requiere una elevada preparación y dedicación.

"Da un poco de pena que aquí se trate la danza como un hobby, como un pasatiempo. Es una profesión impresionante de la cual podemos estar muy orgullosos", ha reivindicado.

SIN MIRAR EL MÓVIL

Más allá de la combinación de géneros, De Luz espera que 'Concertdanza' permita al público desconectar durante la función del flujo constante de información y recuperar la atención sobre lo que sucede en el escenario.

"Estamos polarizados y con falta de presencia. Espero que la gente, durante la hora y 45 minutos que dura el espectáculo, se deje llevar en esa butaca", ha expresado.

El coreógrafo ha defendido que las artes todavía poseen la capacidad de mantener al espectador concentrado y hacer que se olvide durante un tiempo incluso del teléfono móvil. "Estamos bombardeados de información y de noticias malas. Todo se ve ahora en las redes y creo que nos falta un poquito de conexión", ha reflexionado.