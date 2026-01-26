José Aguilar estrena este jueves 'Tiempo de estrellas' en Canal 33 TV con un programa dedicado a Rocío Dúrcal - CANAL 33

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conocido periodista y escritor José Aguilar estrena este jueves 'Tiempo de estrellas' en Canal 33 TV de Madrid con un programa dedicado a la cantante Rocío Dúrcal, cuya vida y obra protagonizará el primer espacio de este nuevo formato televisivo.

Aguilar, que cuenta con dos publicaciones centradas en la artista madrileña fallecida en 2006, repasará también algunos de sus aspectos menos conocidos y contará con material inédito de una mujer que, con tan solo 15 años, se convirtió en un ídolo de masas desde su primera película, 'Canción de juventud', para posteriormente consolidarse como una referencia artística en el continente americano.

Cada episodio de este nuevo programa contará con varios colaboradores fijos, como la periodista Mónica Vergara, el humorista y presentador Emilio González y la actriz Alejandra Grepi, además de expertos. Por ejemplo, el jueves participará también Eva Celada, biógrafa de Júnior, marido de Rocío Dúrcal.

Además, la realizadora Alina Santa María dirige este espacio televisivo, concebido para rendir homenaje a los artistas más populares de los últimos 50 años y, al mismo tiempo, investigar la parte menos conocida de sus trayectorias personales y profesionales, sus luces y sus sombras, además de proporcionar materiales inéditos en televisión relacionados con los artistas homenajeados.

"Estoy muy ilusionado con este nuevo programa, que me permite volver a trabajar con compañeros con los que he compartido otros proyectos muy interesantes. Estoy feliz y encantado con 'Tiempo de Estrellas', que espero que tenga una gran acogida entre el público", ha señalado Aguilar.

ANA BELÉN, JOSELITO, ROCÍO JURADO Y SARA MONTIEL

'Tiempo de Estrellas' se emitirá todos los últimos jueves de cada mes a las 21.30 horas. La próxima invitada será Ana Belén. Y luego pasarán grandes figuras de la música española como Rocío Jurado, Joselito, Marisol o Sara Montiel.

Todos ellos auténticos mitos de la música y el cine que en su momento traspasaron todo tipo de fronteras y que han dejado un enorme legado a sus espaldas que les ha convertido en verdaderos iconos de multitudes durante décadas.

También los jueves, pero de 11.30 a 14.00 horas, José Aguilar conduce un magacín cultural sobre literatura, cine, teatro y música en Radio Intercontinental Madrid, en el 95.4 de la FM madrileña.