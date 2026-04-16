José María Porras, alcalde de Griñón, reivindica una legislatura "histórica" en inversiones tras liquidar la deuda

El alcalde de Griñón, José María Porras - CANAL 33

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Griñón, José María Porras (PP), ha destacado que el municipio ya no tiene deuda desde diciembre y ha asegurado que esta será la legislatura que más presupuesto destinarán a inversiones, con una horquilla que sitúa entre los 6 y los 8 millones de euros si se incluyen también actuaciones en colectores.

En una entrevista a Canal 33 TV, recogida por Europa Press, Porras ha explicado que en 2011, cuando entraron en el Ayuntamiento con un partido independiente y desde 2023 en el PP, tenían 22 millones de euros de deuda y que en diciembre decidió amortizar la cuota pendiente. "Algunos años hemos amortizado casi 2 y 3 millones en un año. Imagínate lo que podríamos haber hecho con ese dinero en inversiones desde 2011", ha añadido.

Sobre el grado de cumplimiento de su programa, el primer edil de Griñón ha señalado que entre el 85% y el 90% de las actuaciones que llevaban en el programa electoral estarán hechas al acabar la legislatura y que incluso se han ejecutado otras que no figuraban inicialmente gracias a subvenciones u oportunidades surgidas durante la legislatura.

Entre las actuaciones que ha citado como más importantes figuran la renovación de la piscina cubierta, el aparcamiento, el cambio a LED por casi 2 millones de euros y una fase con pistas de pádel y zona deportiva.

Asimismo, Porras ha detallado que han recepcionado recientemente la ampliación del centro de día, por 180.000 euros; la mejora del centro de la Mancomunidad, por 110.000 euros; el Parque del Alba, por 450.000 euros; y el nuevo punto limpio, por 350.000 euros. Junto a ello, ha apuntado que otras obras siguen en proceso y que semanalmente explican a los vecinos cómo se encuentran.

TASA DE BASURA Y COSTE DEL VERTEDERO

En relación con la tasa de basura, el regidor ha defendido que Griñón tiene una de las más bajas de la Comunidad de Madrid y ha negado que sirva para financiar al Ayuntamiento. Según ha explicado, al mismo tiempo que se ha obligado a los ayuntamientos a implantar esa tasa también se les ha incrementado el coste del vertedero.

"Cuando nosotros vertíamos en 2011 un camión, nos costaba 6 euros la tonelada. Ahora mismo estamos en 80 y pico y con subidas ya que se están hablando de 100 euros la tonelada. Entre el 85% y el 90% del coste de la tasa de basura se deriva directamente a ese coste de vertedero. Financiamos al final el Estado que es el que se lleva ese coste que nos ha puesto", ha sostenido.

El alcalde ha explicado que en Griñón se han aplicado bonificaciones sobre el coste real y efectivo del servicio de basuras, que en algunos casos pueden llegar al 40% o al 50%, por acciones como acudir diez veces al punto limpio o llevar residuos verdes para compost. "Con esas acciones que nos ayudan también como ayuntamiento a tener que verter en menos volumen, en menos cantidad al vertedero y por lo tanto a pagar menos, pues se beneficia directamente al vecino", ha afirmado.

VIVIENDA Y BUROCRACIA

Durante la entrevista en Canal 33, Porras ha reiterado que el problema en España es de burocracia para todo, incluida la construcción de vivienda. Según ha explicado, desde que un terreno ya calificado como urbano está disponible para construir hasta que empieza la obra "en el mejor de los plazos pasan siete años", lo que encarece el precio final por la acumulación de informes, planes parciales, planes de urbanización y trámites con distintos organismos.

Sobre el futuro del municipio, el primer edil griñonense ha indicado que están en la aprobación y el avance del nuevo Plan General y ha defendido un modelo de crecimiento "más en lo horizontal que en lo vertical", con zonas verdes, un anillo verde, un carril bici que rodee el municipio, zonas de equipamiento agrupadas y, "sobre todo", vivienda pública.

"El proyecto que más ilusión me da, el que tengo que sacar sí o sí, como sea, es vivienda para la gente de mi pueblo", ha asegurado, aunque ha evitado concretar más al tratarse de "algo muy sensible".

SEGURIDAD Y FALTA DE EFECTIVOS

José María Porras también ha denunciado las dificultades para incorporar policías locales y ha cifrado en 24 el objetivo de plazas en Griñón, frente a las 18 actuales. Según ha explicado, desde que un agente deja su puesto hasta que puede incorporarse otro pasan, "en el mejor de los casos", dos años, por el procedimiento selectivo, la academia y las prácticas.

Además, ha criticado la tasa de reposición y ha apuntado que, aunque se proponga sacar nuevas plazas, no siempre pueden hacerlo porque esa limitación depende del Estado. "Se han inventado en su día, que es la tasa de reposición", ha dicho.

En cuanto a la Guardia Civil, el regidor ha señalado que el cuartel de Griñón presta servicio también a Cubas, Serranillos y Casarrubuelos y que, aunque la población de esos municipios se ha podido doblar en los últimos 25 o 30 años, mantienen "el mismo número de guardias civiles". "Yo creo que hay algo que está fallando", ha afirmado.

También ha explicado que no se han adherido al sistema VioGén porque entiende que se trata de una competencia propia de la Guardia Civil y porque los ayuntamientos pequeños no tienen medios suficientes para asumir esos seguimientos. "Por supuesto, que estamos muy interesados en poder proteger cuanto más posible a las víctimas, pero, oiga, es que es una competencia suya, pongan los medios", ha reclamado.

Por último, el alcalde ha reivindicado Griñón como un municipio "muy bonito" para pasear, con avenidas amplias, comercio, caminos, zonas verdes, un pinar, unas termas, un convento de clarisas del año 1500 y muy buenos restaurantes.