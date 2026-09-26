José Troncoso abre su 'Peluquería María Jesús' en un octubre de teatro y flamenco en el Real Coliseo de Carlos III - TEATRO REAL COLISEO DE CARLOS III

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

José Troncoso estrenará el próximo 24 de octubre 'Peluquería María Jesús' en el Real Coliseo de Carlos III de San Lorenzo de El Escorial, una obra protagonizada por Pepa Rus, Pepa Zaragoza y Maribel Salas con la que el director gaditano cierra su trilogía sobre el trabajo y que forma parte de un mes con 13 propuestas de teatro, música, flamenco y encuentros literarios.

Tras pasar por 'Ferretería Esteban' y continuar su recorrido con 'Los despiertos', Troncoso entra ahora en una peluquería. Por ella circulan mujeres que trabajan y clientas que se arreglan para ir a trabajar o para escapar un rato del trabajo, destaca el teatro en un comunicado.

Entre peinados y conversaciones, la pieza recurre a los recuerdos personales y a la memoria familiar para retratar, con humor y ternura, a una generación marcada por una frase repetida casi como un destino: "Hay que trabajar".

El teatro tendrá también espacio para recordar. El 25 de octubre, Adolfo Simón dirigirá 'La memoria del río', una pieza documental de teatro de objetos vinculada a lo ocurrido en Mira (Cuenca) durante la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó una víctima mortal y más de un centenar de inmuebles afectados en la localidad.

El mundo rural será asimismo el centro de 'Aromas de Soledad', que llegará al escenario el 3 de octubre. Ana Contreras dirige la obra de Raúl Losánez, creada a partir de textos de José María Gabriel y Galán, como un homenaje a la tierra, a los mayores y a la España vaciada, con sus luces y sus sombras. La función, incluida en Hispanidad 2026 y en el Festival 7 Villas, contará con subtitulado, audiodescripción, bucle magnético individual y sonido amplificado con auriculares para facilitar el acceso a personas con discapacidad sensorial.

La cartelera teatral se completará el 11 de octubre con una lectura escenificada de 'Kathie y el hipopótamo', la segunda incursión en el teatro de Mario Vargas Llosa después de 'La señorita de Tacna'. La cita forma parte del ciclo Matinales del Domingo. Palabra y Música y de la programación de Hispanidad 2026.

MÚSICA A AMBOS LADOS DEL ATLÁNTICO

Octubre comenzará en el Coliseo con música de cámara. El día 2, la Atlántida Chamber Orchestra presentará 'Alonso en clave dieciochesca', una selección de obras para sexteto que recorrerá el Madrid de los siglos XVIII y XIX.

El diálogo entre España y el continente americano continuará el 9 de octubre con Marta Espinós al piano en 'Un océano de música. España y Estados Unidos: 25 años de diálogo a través del piano'. Al día siguiente, la Camerata Antonio Soler ofrecerá 'Tonadillas americanas. Música entre dos mundos', una mirada a los vínculos culturales entre España y América a través de la tonadilla escénica del siglo XVIII. Los tres conciertos se enmarcan en Hispanidad 2026.

El flamenco tomará después el escenario durante cuatro noches del XXI festival Suma Flamenca. Lucía La Bronce, reconocida este año como Nuevo Valor Flamenco en los Premios Silveri Franconetti, presentará 'Recóndito' el 16 de octubre. La bailaora sevillana estará acompañada por la guitarra de Daniel Mejía y el cante de Manuel Pajares en una propuesta que plantea un viaje hacia lo que aún queda por descubrir de uno mismo.

El 17 de octubre será el turno de Rebeca Ortega y 'Sin fronteras'. La coreógrafa y bailaora parte de la tradición flamenca y andaluza recibida por vía paterna y de un legado materno intercultural y transatlántico. A ellos suma las danzas y músicas que ha conocido en sus viajes y durante sus estancias en el extranjero, entre ellas el 'bharatanatyam', la danza clásica del sur de la India.

Ya al final del mes, El Yiyo presentará 'A mi aire' el 30 de octubre, un espectáculo que reúne tradición y vanguardia desde su propia forma de entender el baile. Lucía Álvarez La Piñona cerrará la programación el día 31 con 'Lucía en vivo', una propuesta que se mueve entre la frescura de lo jondo y sus palos más solemnes.

UN ESCENARIO PARA LA CONVERSACIÓN

La palabra tendrá también dos citas fuera de la ficción teatral. El III Salón Literario Pilar de Valderrama celebrará el 4 de octubre 'Hispanoamérica, con voz de mujer', un encuentro de conversación, poesía y música que propone redescubrir la voz de las mujeres en la historia de la literatura. Entre sus participantes estará Juan Manuel de Prada.

El 8 de octubre, la mesa redonda 'Presencia y legado hispánico en Asia y Oceanía. Especial referencia a Guam' pondrá el foco en una parte menos conocida de la historia española. La Asociación Cultural Héroes de Cavite propone recorrer una presencia en esos territorios que se prolongó durante casi cuatro siglos.