Un joven de 25 años resulta herido grave por arma blanca en una agresión en Usera

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un joven de unos 25 años ha resultado herido grave este domingo tras ser agredido con un arma blanca en la calle Pilarica, en el distrito madrileño de Usera, según ha informado Emergencias Madrid.

El suceso ha tenido lugar alrededor de las 6.00 horas de este domingo, cuando los equipos sanitarios han atendido al herido que presentaba cinco heridas de arma blanca, cuatro de ellas en el tórax y una en el abdomen.

El servicio de Emergencias de Madrid ha trasladado a la víctima al Hospital 12 de Octubre, donde ha ingresado en la UCI con "cierta" estabilidad hemodinámica.

Efectivos de la Policía Nacional se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión.