Un joven resulta herido grave tras sufrir aplastamiento en una pierna con toro mecánico en una nave de Pinto

Imagen de archivo de una ambulancia del SUMMA 112. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 20 años ha resultado herido muy grave tras sufrir aplastamiento en una pierna por parte de un toro mecánico mientras trabajaba en una nave industrial de Pinto.

El accidente laboral se ha producido en torno a las 17.30 horas en la calle Alcotán y cuando han llegado efectivos del SUMMA 112 y Policía Local, la víctima había sido liberada ya del toro mecánico por sus compañeros, según ha informado un portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid a Europa Press.

Efectivos sanitarios han estabilizado y trasladado al joven en estado muy grave al Hospital 12 de Octubre con una fractura de fémur.