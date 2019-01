Juanma Moreno dice que la "ola de cambio" andaluz "no se para" y llevará "democráticamente" a Casado a la Moncloa

Publicado 20/01/2019 13:12:30 CET

Agradece a García Egea y a Maroto, sus "negociators", su trabajo para llegar a los pactos en Andalucía

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que la "ola de cambio" que se ha producido en Andalucía, que ha hecho llegar al PP-A a la Presidencia de la comunidad tras pactar con Ciudadanos y Vox, "no se para en Despeñaperros" porque seguirá avanzando hasta llegar "a todos los rincones de España" colocando, además, "democráticamente" al presidente del PP, Pablo Casado, en la Moncloa y desalojando a Pedro Sánchez.

Moreno ha hecho estas manifestaciones durante un discurso que ha pronunciado en la última jornada de la Convención Nacional del PP, celebrada desde el pasado viernes en Madrid. El nuevo presidente de la Junta ha recibido al principio, y en varios momentos de su discurso, los aplausos de todo el plenario que le ha llegado a gritar "presidente, presidente". Las palabras de Moreno han sido introducidas por el tema 'We are the champions' y por un recinto que se levantaba de sus asientos para aplaudirle mientras subía al escenario.

Esta convención, ha dicho Moreno, será un "revulsivo" para los objetivos que tiene el partido por delante como las próximas elecciones autonómicas y municipales. En este punto, el nuevo presidente autonómico ha animado a todos los candidatos tanto autonómicos como locales porque cada una de las candidaturas van a "notar el empuje" del cambio que se ha producido en Andalucía donde se ha terminado con el "gran cortijo" del socialismo.

"Hemos conseguido un sueño que parecía imposible, el sueño de que el feudo socialista sea hoy gobernado por el PP y estoy convencido de que ese empuje la notarán todas y cada una de las candidaturas", ha señalado Moreno, quien ha insistido en que desde el sur se va a "empujar con mucha fuerza" para que el PP gane las elecciones y para que, además, llegue "democráticamente" Pablo Casado a la Moncloa a "regenerar la vida pública, a recuperar la integridad de España y a poner a funcionar la economía".

Moreno ha centrado gran parte de su discurso en agradecer al partido, a su presidente Casado y, concretamente a al secretario general del PP, Teodoro García Egea, y al al vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto. García Egea y Maroto han sido, según ha dicho, sus dos "negociators" miembros de la dirección del PP que han participado en las negociaciones en Andalucía para lograr lo acuerdos que han hecho posible que el PP llegue a la Junta.

