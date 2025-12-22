Una jubilación, San Pancracio en Chinchón y una predicción de Rappel: La Lotería bendice Madrid con más de 355 millones

Agraciados con el Quinto Premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 correspondiente al número 77.715, a 22 de diciembre de 2025, en San Lorenzo de El Escorial, Madrid (España). El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2025 - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Lotería de Navidad ha bendecido a la Comunidad de Madrid con 355,38 millones de euros que han hecho estallar la región en celebraciones que han combinado, entre otros, una jubilación, un San Pancracio en Chinchón y el recuerdo de una predicción de Rappel en San Lorenzo del Escorial.

La región ha rascado de todos los premios, menos del Octavo Quinto, el último en salir del bombo, pero han destacado el Segundo Premio íntegro vendido en la calle Barquillo (247 millones) y los 64 millones del 'Gordo', que han caído en el distrito obrero de Hortaleza.

En el caso de este último ha sido un premio a la perseverancia, según ha explicado a Europa Press el marido de la dueña de la administración de la calle Ricardo Ortiz, 8, de la capital que ha repartido 64 millones de euros en 16 series. Es un número para el que reservan todos los años 15 series y que, hasta ahora, no había repartido nada.

Ester Lanchas ha cantado este lunes el característico '4 milloneees de euroooos' levantando el número premiado, el 79.432, a las puertas de su local. Un primer premio 'tempranero', a las 10.44 horas, ha sorprendido a Ester, quien ha confesado haberse emocionado al enterarse mientras atendía a un cliente. "He llamado a mis padres, a mi marido y aquí estamos todos", ha comentado entre risas.

"Alguna Primitiva y un quinto premio una vez", es lo que esta administración de lotería, según la familia, había conseguido vender. "Es una locura, es muy emocionante", aseguraba Ester, que confía en que "algún año" tendrán suerte.

LA TRIPLE CELEBRACIÓN DE RAQUEL

Aunque el 'Gordo' es especial cada año, para Madrid este 22 de diciembre se recordará por el Segundo Premio. Ha sido en la calle Barquillo, 10, al 70048. La mayor parte de este segundo premio se ha vendido online y en concreto, ha viajado hasta los trabajadores de una empresa de Vigo, lugar de nacimiento de Raquel, una de las loteras, que además celebraba este lunes su cumpleaños y que este mes se jubila.

"Nunca me sentí tan famosa", ha subrayado Raquel con emoción tras 14 años trabajando en la administración, y sujetando con una mano su segunda botella de cava y con la otra un roscón de Reyes que ha repartido entre periodistas y el resto de loteros.

Madrid ha sido la primera en descorchar el champán este Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad en esta administración "de toda la vida del barrio", que ha vendido 198 series de este premio.

UN TERCER PREMIO CON 2 MILLONES PARA DOÑA MANOLITA

Este año Doña Manolita se ha tenido que conformar con una serie del Tercer Premio, que ha repartido 2 millones de euros, 200.000 de una serie del segundo Cuarto Premio (25.508), y 120.000 del Segundo Quinto (60649) y del Séptimo (41.716). En la icónica administración del número 22 de la calle Carmen han explicado a Europa Press que este número concretamente no es abonado --los que llegan al establecimiento cada año-- por lo que no tenían más datos sobre quiénes podrían ser los agraciados.

También ha repartido la misma suerte la administración de la calle Alcalá, número 18. El 90.693 volvía a llevar la alegría a esta administración, que ya había repartido el pasado año un Tercer Premio. Ha explicado a Europa Press que, de momento, nadie había acudido a reclamar ese Premio y que habitualmente suelen llegar "a lo largo de la semana".

SAN LORENZO RECUERDA LA PREDICCIÓN DE RAPPEL

Este tercer premio también ha caído en San Lorenzo del Escorial, un pueblo que ha recogido más de 2,5 millones de euros para sorpresa de sus vecinos, pero no del vidente Rappel, quien había aventurado que esta localidad sería agraciada.

Lanzó una predicción hace apenas unos días en la que animaba a estar pendientes de San Lorenzo de El Escorial, ciudad en la que vaticinaba que caerían algunos de los grandes premios del sorteo del 22 de diciembre. Días después, las administraciones de la ciudad celebran haber vendido terceros, cuartos y quintos premios.

"¡De puta madre!", ha sido el resumen de Iván Herranz, de la administración Pepito Herranz, de una mañana en la que han celebrado varios décimos del Tercer Premio 90693, unas siete series del Cuarto Premio 78477 y otros dos Quintos Premios. Ha destacado que en este día se recogen los frutos de todo un año de trabajo y ha dado réditos a Rappel por vaticinarlo.

La otra administración que ha repartido alegría ha sido la ubicada en el Centro Comercial Soportales y que ha entregado cerca de un millón de euros con una serie del número agraciado con el Cuarto Premio 88477 y otras 13 series del quinto premio 77715.

SAN PANCRACIO Y SAN LUCAS LLEVAN UN CUARTO A CHINCHÓN

El Primer cuarto premio dejaba 10 millones de euros en la administración del número 74 de la calle Madrid de Getafe, íntegro en ventanilla, según han explicado los responsables de la misma en declaraciones a Europa Press.

Se trata, además, de la primera vez que entregaban un premio y llevaban apenas 15 minutos en el establecimiento cuando ha saltado el número. "Alegría y sorpresa, no nos lo creíamos", han resumido emocionados para añadir a que han repartido mucha suerte pero a ningún conocido ni empresa concreta.

También han repartido en la Calle Narváez, 13, pero en este caso a pesar de tener la serie entera, solo llegaron a vender un número. "Tenía una caja con décimos acabados en siete, que fueron los últimos que devolví porque son los que más vendemos", ha explicado a Europa Press el dueño del establecimiento.

En Chinchón, la suerte ha llegado a una administración de la plaza Mayor, ubicada en el número 37, donde la responsable, "ya afónica", ha explicado que está "muy bien repartido" porque se trata de un número abonado que pertenece a una familia con vecinos de esta localidad madrileña.

No sabe si será cuestión de suerte pero ha explicado que todos los años ponen una especie de altar en el local ubicado en una mesa con San Pancracio y San Lucas, rodeados de perejil y una tirada dorada.

LOS QUINTOS LLEGAN A HORTALEZA, ARGANDA O VALLECAS

Además de en San Lorenzo, los quintos han estado bastante repartidos, sobre todo en Madrid capital con el Centro, Hortaleza o Puente de Vallecas, pero también en municipios como San Sebastián de los Reyes San Lorenzo del Escorial o Arganda del Rey con un total de 27 millones de euros.

El más generoso el 61.366, que dejaba 11,28 millones de euros con 188 series en el distrito de Hortaleza. Olga heredaba de su madre esta administración de la carretera de Canillas, 60, que ha repartido suerte, incluso a ella, que había comprado un décimo.

También ha sido bien recibido el 41.716 (Séptimo Quinto Premio) que ha dejado en la región 8,5 millones de euros, sobre todo en Puente de Vallecas (80 series) y Arganda del Rey (60 series).

Por su parte, Bea, la encargada de la administración número 288, ubicada en el número 21 de la calle Buendía, no se había enterado que había vendido el 25.412, cuarto quinto premio, hasta que han llegado los medios de comunicación. "Estoy emocionada. Somos un barrio humilde y trabajador", ha subrayado.

Torrejón se ha dejado querer con las 40 series de la administración de la Calle Turín, que ha dejado 2,4 millones de euros. Albina, la responsable de la Administración, ha reconocido la "alegría" de poder repartir buenas noticias en un "barrio humilde", y también al AMPA de un colegio cercano, que compró varios décimos.

Gran parte de este quinto premio ha caído en la administración de lotería situada en el 145 de la avenida de la Albufera, frente al estado del Rayo Vallecano. Según han relatado desde la propia administración, gran parte de los décimos fueron vendidos en el bar La Cantina, donde ya había una "gran revolución". Mientras tanto, en la administración han tenido que revisar hasta dos veces que el 41716, el número que venden todas las semanas, era el agraciado.