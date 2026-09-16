Un juego gigante recorrerá Madrid para acercar la M-30 y la seguridad vial a los más pequeños - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un juego gigante recorrerá los 21 distritos de Madrid para acercar la M-30 y la seguridad vial a los más pequeños mediante una propuesta educativa inspirada en el tradicional juego de la oca.

Según recoge el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado, la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, acompañada por la concejala de Ciudad Lineal, Nadia Álvarez, ha presentado este martes la iniciativa 'Conoce Madrid Calle 30', estrenada por medio centenar de alumnos de entre 7 y 9 años del Colegio Jesús María-Nuestra Señora de la Caridad del Cobre.

El juego cuenta con un tablero de unos 350 metros cuadrados que permite la participación colectiva de grupos numerosos. A lo largo de la partida, los niños tendrán que responder preguntas de cultura general sobre la ciudad y poner a prueba sus conocimientos sobre la M-30 y las normas de seguridad vial.

La iniciativa dispondrá también de una versión de mesa para jugar en familia, que será entregada gratuitamente a los participantes con el objetivo de trasladar los contenidos de la actividad fuera del ámbito escolar.

'Conoce Madrid Calle 30' se integra en las acciones divulgativas impulsadas por la empresa municipal para dar a conocer su actividad y fomentar la seguridad vial entre los menores.

Para trasladar la propuesta por los 21 distritos, Madrid Calle 30 contará con un autobús itinerante equipado con un photocall, una reproducción de las casillas del juego, un plano de la M-30 y de las carreteras de acceso a la ciudad, así como imágenes de los jardines verticales de la avenida de la Ilustración, los que se están instalando en Ventas y los previstos en Vallecas.

La presentación coincide con la celebración de la Semana Europea de la Movilidad. En este contexto, Madrid Calle 30 participará el próximo domingo en las actividades organizadas en el paseo del Prado con un punto informativo junto a la Oficina de Turismo.

En este espacio, los asistentes podrán conocer la labor que desarrolla la sociedad municipal en la M-30, infraestructura de movilidad metropolitana de la capital.