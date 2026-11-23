Archivo - Entrada de los Juzgados de Plaza de Castilla, a 14 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Majadahonda, plaza número dos, ha abierto diligencias para investigar al colegio San Jaime S.L., al exdirector del centro y a una docente por un presunto delito contra la integridad moral tras una denuncia interpuesta por cinco particulares en relación a presuntas humillaciones, vejaciones y castigos "desproporcionados" de forma continuada impuestos a varios alumnos.

La resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, dirige las actuaciones contra la mercantil titular del centro educativo, así como contra el exdirector y una profesora. El procedimiento parte de una denuncia presentada el 20 de octubre por cinco perjudicados en relación con hechos que presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal.

El juzgado ha acordado dar parte de la incoación al Ministerio Fiscal y notificar la resolución a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, a la que da traslado de la denuncia en su condición de responsable civil.

Dentro de las primeras diligencias, el magistrado ha citado el próximo 26 de enero a declarar en calidad de perjudicados a los cinco denunciantes para instruirles de sus derechos y realizarles el ofrecimiento de acciones legales.

El auto ordena también librar oficio a la Dirección de Área Territorial Madrid-Oeste de la Consejería de Educación para que el Servicio de Inspección Educativa remita copia íntegra de dos expedientes de reclamación tramitados en abril de 2025 y junio de 2026, junto con sus respectivos informes técnicos.

Asimismo, el órgano judicial solicita constancia documental de una reunión mantenida por la Inspección Educativa en diciembre de 2025, de un escrito registrado en mayo de 2026 y de cualquier otra queja, actuación o expediente relativo al Colegio San Jaime que guarde relación con los hechos denunciados o con los alumnos afectados.

PRESUNTAS VEJACIONES

La investigación judicial parte de una denuncia interpuesta por varias familias contra este colegio, su anterior director y una profesora por someter presuntamente a varios alumnos a humillaciones, vejaciones y castigos "desproporcionados" de forma continuada.

Uno de los menores afectados, de catorce años, se precipitó el pasado febrero desde un puente de la M-50 y falleció el 29 de marzo tras permanecer ingresado 44 días.

En su escrito, los denunciantes solicitan que la Justicia determine si existe alguna relación entre el supuesto trato vejatorio sufrido en el centro durante el curso 2025/2026 --que incluía recriminaciones públicas, expulsiones reiteradas e imputaciones infundadas de acoso escolar-- y el episodio de suicidio.

La denuncia incorpora también los casos de otros dos antiguos estudiantes que sufrieron presuntamente una pauta de actuación similar, con partes y expedientes disciplinarios que la Administración educativa anuló en abril de 2025 y junio de 2026 al apreciar irregularidades e indefensión.