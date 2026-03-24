Un juez amplía investigación a un exalto cargo del Gobierno de Ayuso por prevaricación en los protocolos de residencias

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MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getafe, plaza número 3, ha acordado ampliar la investigación abierta al exdirector general de Coordinación Sociosanitaria en la Comunidad de Madrid Carlos Mur por un delito de prevaricación en relación a la aplicación de los protocolos de derivación hospitalaria de residencias durante la pandemia.

En un auto, al que tuvo acceso Europa Press y contra el que cabe recurso, se admite parcialmente la ampliación de denuncia formulada por el PSOE, en cuanto se refiere a la prevaricación del investigado Carlos Mur en relación a la orden que hubiera transmitido al Hospital de Getafe y Residencia Geriátrica 'Los Angeles'.

De igual modo, la investigación también alzanzará la participación que en ello hubiera tenido el otro investigado Francisco Javier Martínez Peromingo, quien fue el sucesor de Mur en el cargo.

La ampliación de denuncia por un delito de prevaricación se formulaba en relación a todas las ordenes que se dieron respecto de la hospitalización de personas con discapacidad, ancianos enfermos y otros durante la pandemia y las decisiones de 'medicalizar' las residencias en la Comunidad de Madrid.

En la resolución, el juez rechaza ampliar la investigación a un ámbito más general, al considerar que excede la competencia territorial del juzgado. El magistrado subraya que las diligencias actuales se circunscriben a hechos concretos ocurridos en Getafe, por lo que no procede analizar decisiones de alcance autonómico adoptadas en otros lugares.

INVESTIGADO EN VARIAS CAUSAS

Carlos Mur se encuentra investigado por un delito de discriminación en la asistencia sanitaria en varias causas por la aplicación de los mencionados protocolos a inicio de la pandemia del Covid en la región.

El pasado mes de febrero, el exalto cargo madrileño manifestó que dichas instrucciones estaban incluidas en un plan de acción frente al coronavirus presentado por el exconsejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero en una rueda de prensa que se ofreció el 12 de marzo de 2020 en la sede del Gobierno regional

Mur detalló entonces que el 20 de marzo de 2020 remitió un correo al exconsejero de Sanidad en el que alertaba de que la medicalización de las residencias era algo "irrealizable".