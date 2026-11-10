Un juez cita a declarar al portavoz de Vox en Alcalá por presunto acoso sexual y laboral

Archivo - El coordinador de Vox de Alcalá de Henares, Víctor Acosta. - Juan Barbosa - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Alcalá de Henares ha citado a declarar en calidad de querellado al concejal y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de esta localidad, Víctor Acosta, por la presunta comisión de delitos de acoso sexual, acoso laboral, amenazas y descubrimiento y revelación de secretos, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El magistrado admitió el pasado 29 de octubre una denuncia interpuesta contra el edil por dos funcionarios, por lo que ahora le llama a comparecer el próximo 18 de febrero, según ha adelantado el diario 'El País' y apuntan las mismas fuentes.

Acosta, que también ocupa el cargo de segundo teniente de alcalde en el Gobierno municipal que comparten PP y Vox desde 2023, fue denunciado el pasado mes de mayo por estos presuntos delitos.

Entonces, Vox Madrid confirmó la existencia de la denuncia a través de un comunicado en el que señaló que sus servicios jurídicos trabajaban junto al portavoz municipal para conocer todos sus extremos, analizar su contenido y estudiar la documentación existente.

La formación expresó asimismo su respeto a la Justicia y a los procedimientos en curso, y rechazó cualquier conducta de acoso, abuso, amenaza o utilización ilícita de información que pudiera quedar acreditada. También defendió la presunción de inocencia de su cargo público y pidió evitar los juicios paralelos.

Vox apuntó entonces a la posibilidad de que la denuncia pudiera formar parte de una supuesta estrategia de intimidación o desgaste frente a la labor de fiscalización que su grupo municipal venía desarrollando sobre la gestión del Ayuntamiento, especialmente en relación con la Ciudad Deportiva Municipal.