Un juez condena al Ayuntamiento de Tres Cantos a devolver 4.500 euros a un vecino al que cobró indebidamente plusvalía

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº4 de Madrid ha condenado al Ayuntamiento de Tres Cantos a devolver 4.577,05 euros que cobró a un vecino indebidamente por plusvalía --había vendido su vivienda por un importe menor al valor que le costó--, al considerarlo no ser acorde a Derecho.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso a Europa Press, el demandante adquirió dicho inmueble el 7 de noviembre de 2006 al precio de 425.000 euros y lo vendió, diez años después (en concreto, el 17 de octubre de 2016), al precio de 320.000 euros.

El resultado de la aplicación de este método de cálculo, que es al que se ha ajustado el Ayuntamiento demandado para practicar la liquidación impugnada, es que "en toda transmisión de terrenos se produce un incremento de su valor, con la consecuencia de tributar por el mismo, razón por la cual se ha dicho que este sistema supone una presunción o ficción legal".

Es por ello que el juez ha determinado que el Ayuntamiento de Tres Cantos proceda a la rectificación de autoliquidación por el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, ordenando a la Administración demandada "que proceda a la devolución de la cantidad ingresada por la recurrente (4.577,05 euros), con los intereses devengados desde la fecha en que se llevó a cabo dicho ingreso".

El juez entiende que al no haberse producido incremento alguno de valor, no resulta generado el hecho imponible; razón por la cual no serán acordes a Derecho las liquidaciones del Impuesto de Plusvalía que sean giradas sin poner de manifiesto un aumento de valor.

Según ha indicado Unive Abogados, las reclamaciones ante los diversos Juzgados "prosperan satisfactoriamente" y las sentencias favorables "son cada vez más numerosas", lo que sin duda, a su parecer, "allana el camino para obtener la restitución de las cantidades indebidamente abonadas".