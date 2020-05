Una juez madrileña: "La Justicia de Madrid nunca ha importado a nadie y ahora se está pagando"

Natalia Velilla, magistrada de lo Social, apuesta por juzgados temporales de refuerzo y cree que habilitar agosto "solo sirve para fastidiar a abogados y procuradores"

Un sector de la Judicatura madrileña lamenta que la "Justicia de Madrid nunca haya importado a nadie", una falta de atención que "ahora se está pagando" debido a las dificultades de los 750 órganos judiciales madrileños en adaptarse a su versión telemática por la falta de inversión en nuevas tecnologías.

"Sin inversión económica, no se va a solucionar nada", ha aseverado en una entrevista a Europa Press la magistrada de lo Social Natalia Velilla (en comisión de servicios en la Sección 24º de familia de la Audiencia de Madrid), quien cree que el plan de Justicia para la reactivación judicial solo "pretende maquillar" el panorama que se avecina en los tribunales españoles, sobre todo en la capital.

Los juzgados madrileños se reactivarán en las próximas semanas tras su paralización parcial por la crisis del Covid-19 y cuentan para ello con un plan aprobado el pasado martes en el Consejo de Ministros, diseñado por Justicia, para intentar evitar el colapso de los juzgados, incluyendo medidas como habilitar agosto, una medida planteada por el Gobierno regional, o la apuesta por juicios telemáticos.

En Madrid, muchos operadores judiciales se han mostrado contrarios a extender el trabajo judicial al mes de agosto como abogados y procuradores. En la misma línea, Natalia Velilla, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, cree que esta medida "no servirá de nada" y añadirá "más zozobra" a los profesionales de la Justicia.

"No servirá de nada, solo para dejar sin vacaciones y sin la posibilidad de conciliar la vida familiar. Y mucho más desde el punto de vista de género. No sirve mucho más que para fastidiar a abogados y procuradores", ha aseverado incidiendo en que precisamente este año el periodo vacacional será importante para organizar el trabajo en los despachos, algo que se puede hacer desde su propia residencia.

En esta línea, ha señalado que esta previsión sacará tres semanas de señalamientos que en el conjunto de trabajo que habrá "no será nada", dado que los juzgados madrileños se enfrentan a una avalancha de asuntos sumados al retraso crónico que soporta desde hace años.

Por ello, ha recalcado que lo inteligente "habría sido fijar las vacaciones de jueces, fiscales, LAJ y funcionarios preferentemente en el mes de agosto para luego estar a pleno rendimiento de trabajo", afeando que esta medida "queda bien de cara a la galería" pero no en la práctica. "Tres semanas no arreglan nada", ha sentenciado.

LA COMUNIDAD DONDE "PEOR SE GESTIONA"

En cuanto a Madrid, se ha quejado de que sea "la comunidad donde peor se gestiona" la Justicia, siendo la segunda en tasa de litigiosidad por detrás de Andalucía y también la segunda en el ranking en lo que respecta a número de juzgados.

"Pese a ello, estamos a años luz", ha recalcado, si bien ha reconocido el esfuerzo que se hace desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Pero, ha agregado, "el dinero es el dinero" y "la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas" es la que tiene la última palabra", queriendo precisar que Enrique López acaba de llegar. "La Justicia de Madrid nunca ha importado a nadie y ahora se está pagando", ha reprochado.

En concreto, la Comunidad de Madrid prevé destinar un mínimo de 100 millones de euros en los próximos años para impulsar el 'Plan Justicia 21x21', un proyecto con el que se quieren modernizar los 21 partidos judiciales de la región.

Desde la Consejería han destacado que el Plan de Modernización de Infraestructuras Judiciales se puso en marcha en 2017, contando en 2019 con 23,57 millones de euros. El plan comenzó con una inversión de 7,05 millones de euros y en 2015 contaba con 625.000 euros. Por tanto, según las mismas fuentes, se ha multiplicado por 37 el presupuesto para la modernización.

ADAPTACIÓN DIGITAL

En lo que respecta a la adaptación digital, la magistrada cree que la apuesta por los juicios telemáticos que hace el Ministerio de Justicia es un "brindis al sol" al reconocer que puede ser complicado en jurisdicciones como la Penal o la Social al no poder desarrollarse el juicio con plenas garantías procesales.

Así, ha indicado que los jueces madrileños sí pueden estar conectados al juzgado con un ordenador, pero no los funcionarios. "Hemos llegado tarde. Esto se debería de haber hecho mucho antes. Teletrabajar es difícil pero más los juicios telemáticos porque puede haber aplicaciones pero no hay herramientas que permitan las identificaciones en el caso por ejemplo de testigos en juicios", ha explicado.

La magistrada cree que esta opción telemática se podría aplicar en juicios documentales de carácter civil, pero no en penales. Por ello, considera que esta propuesta actualmente "no sirve", aunque no descarta que pueda servir en un futuro si hay un periodo de adaptación.

Al igual que otros operadores jurídicos, Velilla apuesta por encontrar la solución a la avalancha de asuntos en una fuerte inversión económica y en el refuerzo. En concreto, aboga por poner en marcha juzgados temporales de refuerzo que desarrollen su trabajo en sedes diferentes para que no se produzca una aglomeración de personas en una misma dependencia judicial.

"A final no se va a solucionar nada sin inversión económica y seguirá habiendo un retraso endémico de asuntos. Ahora se ha pretendido maquillar", ha aseverado la juez de Madrid.