Un juez pide a un ex alto cargo documentar su alerta sobre los protocolos de las residencias

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El juez de Instrucción número 2 de Collado Villalba ha solicitado a un ex alto cargo de la Comunidad de Madrid aportar los correos en los que avisó al ex director General de Coordinación Socio-Sanitaria en la Consejería de Sanidad que los protocolos de derivación hospitalaria en residencias era "discriminatorios", han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Carlos Mur, el responsable de las ambulancias durante la pandemia Pablo Busca y el supuesto ideólogo de los protocolos Francisco Javier Martínez Peromingo estaban llamados este mañana a comparecer como investigados por una de las causas en las que se investiga la posible denegación discriminatoria de asistencia sanitaria a residentes de centros de mayores durante la primera ola de la pandemia.

Se trata de una causa instruida por la muerte de una residente de Sanitas Torrelodones. En este procedimiento también figuran como investigados los geriatras de enlace del Hospital Puerta de Hierro y del Gregorio Marañón.

Al igual que ayer, Carlos Mur y Pablo Busca no han acudido a la citación judicial. La abogada de las familias adelantó ayer que solicitará que se dicte una orden de busca y captura por eludir la acción de la Justicia.

El único exalto cargo que ha comparecido ha sido Francisco Javier Martínez Peromingo, quien ha reiterado que los protocolos remitidos a los geriatras en marzo de 2020 eran "discriminatorios" y que él mismo lo advirtió repetidamente a Carlos Mur por escrito y por WhatsApp.

Tras ello, el magistrado ha solicitado que aporte al juzgado los correos y WhatsApp que acreditan dicha afirmación, ya que le exculparía del delito del que se le acusa.