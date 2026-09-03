Una jueza propone juzgar a un policía municipal que asfixió a un magrebí en Torrejón

Archivo - Agentes de la Policía Municipal de Madrid junto a un coche patrulla - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrejón de Ardoz, Plaza número 4, ha propuesto juzgar ante un Tribunal del Jurado al agente de policía investigado por la muerte el 17 de julio de 2025 por asfixia de un hombre magrebí en la localidad, junto al segundo investigado en la causa.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que transforma las diligencias contra los dos investigados en la causa, el agente y un compañero, al considerar que los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito contra la vida consumado cuyo enjuiciamiento corresponde a este órgano.

La jueza señala que las diligencias practicadas hasta el momento permiten considerar que los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la vida consumado que pudiera ser imputable a los investigados.

La causa se remonta al 17 de junio de 2025, cuando Abderahim Akkouh, de 35 años y origen magrebí, murió en Torrejón de Ardoz después de ser reducido por un agente de la Policía Municipal de Madrid que se encontraba fuera de servicio y de paisano.

Según la investigación, el policía intervino después de que el fallecido intentara robarle el teléfono cuando caminaba por la vía pública junto a otro compañero.

La autopsia definitiva determinó que Akkouh murió como consecuencia de una asfixia por compresión torácica con etiología homicida. El informe forense apuntó asimismo a una maniobra de estrangulamiento o presión en el cuello que pudo bloquear la entrada de aire o la circulación sanguínea hacia el cerebro.

El agente investigado quedó en libertad provisional. En un primer momento, la causa se había abierto por un posible homicidio imprudente, aunque la jueza ya señaló que esa calificación inicial podía no ser compatible con los indicios obtenidos de las grabaciones realizadas por testigos.

Según los testimonios recogidos durante la investigación, el agente habría mantenido durante varios minutos la maniobra de inmovilización sobre Akkouh, mientras algunos testigos le pedían que parase al advertir que el hombre se estaba poniendo morado.

Como siguiente paso, el juzgado ha acordado citar a las personas investigadas, al Ministerio Fiscal y a las partes personadas a la comparecencia prevista en el artículo 25 de la LOTJ, que tendrá lugar el próximo 21 de septiembre a las 10 horas en la sala de vistas del juzgado.