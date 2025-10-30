Juicio a un acusado de asesinar en Móstoles a su pareja delante de su hijo, quien trató de evitar la agresión

Archivo - Fachada de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid arranca este viernes el juicio contra un hombre que asesinó en mayo de 2023 a su pareja delante de su hijo de 13 años, quien trató de evitar la agresión al lanzarse encima de su padre.

El representante del Ministerio Público le imputa un delito de asesinato, otro de maltrato habitual en el ámbito familiar y otro de lesiones, por lo que solicita una condena de 31 años de prisión.

Durante todo ese tiempo ejerció sobre la víctima de forma "reiterada" un sometimiento "constante" mediante humillaciones, menosprecios y control sobre el tiempo y la vida de la misma, "creando así una situación permanente de dominación sobre ella, atemorizándole e impidiéndole el libre desarrollo de su vida a través de actos de mayor o menor entidad".

Según el escrito de Fiscalía, el acusado y la víctima mantenían una relación sentimental desde hacía doce años y convivían en un domicilio de Móstoles.

Como consecuencia de la mala relación larvada durante la convivencia, la mujer decidió divorciarse, una circunstancia que el acusado no llegó a asumir, al punto que comenzó a manifestarle que "le está preparando una sorpresa".

Así, entre las 6 y las 7 horas del 11 de mayo de 2023 el hombre comenzó una discusión con su pareja en el domicilio familiar, donde también residía un hijo de 13 años de edad, durante la cual cogió un arma blanca y se abalanzó sobre G. M. S. S. "de modo sorpresivo e imprevisto".

En ese preciso instante, el hijo que se había despertado al oír gritar a su madre, acudió a la habitación, lanzándose encima de su padre pidiéndole que parase la agresión a lo que el hombre contestó: "ella me ha jodido la vida, ahora se la jodo yo a ella". A continuación, el acusado apartó de encima a su hijo y le propinó un empujón, cayendo el menor al suelo.

Poco después el hijo salió del domicilio a pedir ayuda. En ese preciso instante el acusado cerró la puerta de la vivienda con llave con la intención de garantizar su propósito de dar muerte a la mujer a la que siguió acometiendo con el arma en el cuello y en la cara.

Como consecuencia de estos hechos la mujer, aún con vida, fue trasladada al hospital Doce de Octubre donde falleció a las 17:10 horas de ese mismo día.

A consecuencia de estos hechos el acusado se encuentra en situación de prisión provisional comunicada y sin fianza. Asimismo, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº1 de Móstoles de julio de 2023 se acordó la suspensión de la patria potestad de F. M. C. respecto de su hijo menor, no estableciéndose régimen de visitas y de comunicaciones del progenitor con el menor.