La Junta de Portavoces acuerda celebrar el Pleno monográfico de Universidades el 25 de octubre, pese a la negativa de PP

Publicado 16/10/2018 14:07:26 CET

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid ha acordado este martes que se celebre el Pleno Monográfico y extraordinario de Universidades el próximo 25 de octubre para hablar de los centros "afectados por el prestigio" a raíz del caso máster de la expresidenta regional Cristina Cifuentes y pese a que el PP se ha negado a apoyarla al considerarlo "oportunista".

Así lo han indicado todos los grupos parlamentarios en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, después de que ya el pasado 24 de septiembre la Mesa de la Asamblea calificara el Pleno extraordinario de Universidades para el 25 de octubre. Finalmente, PSOE y Podemos han aceptado la propuesta de Ciudadanos de celebrarse ese día, a excepción de PP, al considerarla "oportunista" y que "daña el prestigio" de las instituciones.

Este Pleno tendrá como objeto debatir exclusivamente sobre la situación de las universidades en la región y se desarrollará sin sesión de control, ya que, según ha expuesto el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, el PP "no ha querido".

"La semana que viene hablaremos por fin de las universidades públicas, que lamentablemente por culpa de algunos políticos las Universidades se vieron afectadas por su prestigio y se llevaron por delante a Cifuentes o lo que ha sucedido con la exministra de Sanidad Carmen Montón. No queremos políticos que reciban tratos de favor por llevar el carnet del PP y del PSOE en la mano, queremos universidades a la vanguardia bien gestionadas y bien gobernadas y que los títulos tengan el valor que merecen", ha sostenido.

Por su parte, el portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, ha coincidido con Aguado en que si han insistido en que se celebre este Pleno es porque creen que es "necesario" para "ayudar a la Universidad" y para "corregir lo que hace mal la universidad".

El portavoz del PP, Enrique Ossorio ha señalado que este Pleno "no debería celebrarse" porque la primera petición la hizo la formación 'naranja' en mayo "de forma oportunista para desprestigiar a personas y a instituciones". "Les he querido dejar claro que los responsables de que se celebre son ellos. Y si no hay preguntas en el Pleno es porque Aguado no las pidió", ha expuesto el portavoz 'popular'.