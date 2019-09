Un jurado popular declara no culpable a un acusado de asesinar a un constructor en Nuevo Baztán

Publicado 26/09/2019 14:38:51 CET

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid ha declarado hoy no culpable por unanimidad a un acusado de asesinar el 17 de mayo de 2016 a un constructor de 61 años en el municipio madrileño de Nuevo Baztan, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

En el juicio, el hombre mantuvo que no participó en el crimen y se escudó en la ausencia de pruebas incriminatorias. Su defensa, el letrado Manuel Alonso Ferrezuelo, ha adelantado a Europa Press que cuando el fallo sea firme solicitarán una indemnización por los dos años en los que ha estado en prisión preventiva, algo que contempla la Ley tras sentar jurisprudencia el Tribunal Constitucional.

El acusado se enfrentaba a una petición fiscal de veinte años de cárcel por un delito de asesinato. La familia de la víctima, su mujer y su hija, pedía una condena de 25 años de cárcel.

La víctima fue Luis Lozano, un empresario de 61 años que se dedicaba a la construcción y a la instalación de aparatos industriales. Una banda de ladrones le abordó en su chalet de lujo de la urbanización Eurovillas, perteneciente a Nuevo Baztán, y le dio una paliza brutal que acabó con su vida.

ACUSACIÓN FISCAL

La fiscal sostiene que el procesado estaba entre el grupo de personas asaltantes y que fue el encargado de tapar las cámaras para evitar que se identificara a los delincuentes.

La investigación policial acabó sin dar con el móvil del crimen, cuyo motivo pudo ser un robo que acabó mal o un ajuste de cuentas. La representante del Ministerio Público sostiene que se trató de la segunda de las hipótesis, dado que el fallecido se beneficiaba de dinero que recibía de desconocidos, un extremo al que se ha opuesto el abogado que representa a la acusación particular.

La defensa del acusado afirmó en la vista oral que "no se puede culpar sin certeza" y ha subrayado que en la instrucción judicial no se habló de un hipotético ajuste de cuentas.

Durante el registro de su casa no se halló ningún indicio incriminatorio, al igual que tampoco se encontró en la inspección de su coche. El análisis del móvil del acusado no reveló nada y no hay testigos que le sitúen en el escenario del crimen, según expone su letrado.

RELATO FISCAL

Sobre las 23.20 horas el acusado y otras personas no identificadas circulaban a esa misma hora a bordo de una furgoneta por el centro comercial Eurovillas donde comenzaron a seguir a su víctima que se dirigía a su domicilio.

Antes de que la persona fallecida llegara a entrar en su casa, Nicolae Stan junto con otras personas no identificadas accedieron a la vivienda de forma violenta y taparon con cinta adhesiva los objetivos de las dos videocámaras ubicadas en el interior del inmueble.

Cuando la víctima entró en su vivienda el acusado se abalanzó sobre él y le propinó varios golpes y puñetazos que hicieron que cayera al suelo.

A continuación Nicolae Stan "con ánimo de acabar con la vida" del hombre le presionó fuertemente el cuello para estrangularle "al tiempo que tapaba las vías respiratorias (nariz y boca) con la otra, lo que provocó la muerte inmediata por asfixia".

Poco después el acusado se dirigió al despacho sito en la zona del sótano "y procedió arrancar el cableado del sistema de grabación y almacenamiento de las imágenes de videovigilancia, llevándoselos para evitar ser identificado".