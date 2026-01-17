La Justicia ratifica una condena a una abogada que se apropió del dinero de afectados del caso Fórum

Archivo - Afectados de Forum, Afinsa y Arte y Naturaleza protestan - EUROPA PRESS - Archivo

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la condena impuesta a una abogada por un delito de apropiación indebida en relación con el caso Fórum Filatélico al considerar acreditado que se apropió de cantidades de dinero de un grupo de afectados que la contrataron para el proceso penal.

En una sentencia dictada por la Sala de lo Penal, a la que tuvo acceso Europa Press, el tribunal desestima el recurso presentado contra el fallo, de octubre de 2024, que condenó a la letrada a un año y medio de cárcel y al pago de unos 20.000 euros.

El procedimiento está vinculado al entramado de reclamaciones derivadas del caso Fórum Filatélico, una de las mayores causas judiciales por fraude económico en España. El caso dejó a más de 400.000 afectados y un perjuicio económico multimillonario, dando lugar a un largo proceso judicial con condenas penales a varios de sus responsables.

Los magistrados subrayan que el dinero fue entregado a la letrada para un destino concreto y que esta "no lo aplicó al fin pactado ni lo devolvió a sus legítimos titulares", lo que encaja plenamente en el tipo penal de apropiación indebida.

La Sala rechaza los argumentos del recurso, que alegaban error en la valoración de la prueba y ausencia de dolo, al entender que la resolución recurrida se apoya en una prueba "suficiente y razonablemente valorada".

El TSJM destaca asimismo que la relación de confianza propia del ejercicio de la abogacía agrava la conducta, al tratarse de fondos entregados en el marco de una relación profesional que exigía un especial deber de lealtad y diligencia. En este sentido, la sentencia incide en que la condición de abogada de la condenada fue determinante para que los perjudicados le confiaran el dinero.