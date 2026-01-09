La Justicia ratifica la nulidad del plan para ampliar el hospital infanto-juvenil en Retiro

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado la admisión a trámite del recurso de casación del Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia que anuló el Plan Especial para la ampliación del hospital infanto-juvenil en una parcela ubicada en la avenida del Mediterráneo número 3, en el distrito de Retiro, ante la falta de concurrencia de interés casacional.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que la Sala inadmite los recursos de casación del Consistorio contra la sentencia dictada por la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal madrileño, lo que supone la confirmación de la nulidad de dicho plan.

El TSJM dictó sentencia en diciembre de 2024 anulando el Plan Especial aprobado en octubre de 2023 por el Pleno de Cibeles. Ante esta decisión, el Ayuntamiento de Madrid anunció un recurso en casación ante el Tribunal Supremo, que también fue inadmitido.

En una providencia fechada el 1 de octubre de 2025, a la que ha tenido acceso Europa Press, el TS considera que el escrito no justifica adecuadamente la existencia de interés casacional. La resolución es firme.

En la del TSJM, que ratifica la emitida por el TS, el tribunal subraya que la causa se refiere a "un Plan Especial referido a una única parcela en la que concurren, además, singulares circunstancias por su afectación por la normativa específica para la protección del patrimonio histórico", por lo que "difícilmente puede trascender del caso concreto".

En este sentido, la Sala señala que las cuestiones planteadas por los recurrentes presentan un carácter "meramente valorativo" y exceden del ámbito propio del recurso de casación.

La resolución recuerda además que el recurso de casación "no se configura como una segunda o ulterior instancia de revisión judicial sobre el caso concreto", sino que requiere una proyección general que no aprecia en este supuesto.

La Sala ha impuesto al Ayuntamiento de Madrid y a los promotores las costas procesales, "con un límite cuantitativo máximo, por todos los conceptos, de 1.000 euros a cada parte", y ha declarado firme la resolución al indicar expresamente que "contra el mismo no cabe recurso".

PSOE CELEBRA QUE SE PONGA "PUNTO FINAL" A OTRA "CHAPUZA" DE ALMEIDA

Desde el Grupo Municipal Socialista, el concejal Antonio Giraldo ha celebrado que se ponga "punto final" a lo que considera una "chapuza más" del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida en materia urbanística.

"Se lo dijimos en el Pleno, que lo que estaban haciendo era ilegal, que la normativa urbanística decía una cosa y ellos hacían otra. Lo recurrimos, el Tribunal Supremo de Justicia nos dio la razón con una sentencia demoledora", ha señalado Giraldo a Europa Press.

Por ello, recuerda que desde el PSOE pidieron que no se recurriera, "porque era volver a seguir perdiendo dinero de todos los madrileños". "Y aún así el Ayuntamiento lo recurrió al Tribunal Supremo, que lo acaba de inadmitir, dándonos otra vez la razón y volviendo a condenar", ha remarcado.

En este escenario, se ha preguntado "hasta cuándo va a salir esto gratis" teniendo en cuenta "todo el dinero que invierten en hacer primero las chapuzas y luego en pelearlas inertemente en los tribunales".

Giraldo ha apelado directamente al delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, sobre si las costas las ha "pagado de su bolsillo" o si las están pagando "del erario público de todos los madrileños".

"Esto es una mala praxis y una negligencia que opera dentro del área de Urbanismo. Porque es que esto estaba claro desde el minuto uno que era una negligencia, pero aún así siguieron con ella por favorecer, no sé por qué, a este propietario. Pues ahora tienen lo que merecían desde el primer momento, dos anulaciones y dos condenas. ¿Hasta cuándo sin responsabilidades políticas?", ha zanjado.