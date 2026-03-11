La Justicia rechaza el recurso de Ecologistas contra la iluminación del Manzanares por no agotar la vía administrativa

Archivo - El Ayuntamiento de Madrid ilumina el Manzanares de azul por Navidad - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza nº8, ha rechazado el recurso presentado por Ecologistas en Acción y la Asociación Vecinos Pasillo Verde Imperial contra la iluminación ornamental instalada por el Ayuntamiento de Madrid en el río Manzanares por no intentar agotar la vía administrativa.

En el documento, al que tuvo acceso Europa Press, la magistrada titular desestima el recurso por "prematuro y por falta de agotamiento de la vía administrativa previa" y acuerda el archivo de las actuaciones.

La iluminación se instaló a finales de 2025 en el entorno de la presa 6, entre el puente Oblicuo y la pasarela de Andorra, con 61 proyectores led que alcanza un tramo de 560 metros de luz del río. Una actuación por la que las entidades ecologistas y vecinales habían llevado a la Justicia al Consistorio al entender que vulnera la normativa de protección de la biodiversidad.

En el auto, el tribunal no entra a estudiar el fondo del asunto porque el recurso no cumple los requisitos procesales. La jueza esgrime que "no cabe aceptar que, con el conocimiento de los recurrentes reconocen tener desde el 4 de julio de 2024 interpusieran el día 2 de octubre de 2024 el recurso contra una supuesta actuación material en vía de hecho que ni siquiera existía".

"Es decir, no consta una solicitud previa de la parte recurrente, que haya dado a la Administración municipal la oportunidad de pronunciarse, en fase administrativa, sobre la procedencia de la misma, ni que se haya efectuado, ningún requerimiento previo a una eventual vía de hecho por mas que sea facultativo", indica la magistrada en el texto.

En este sentido, el auto se refiere a que el Ayuntamiento no implantó la iluminación a la espera de que se resolvieran las medidas cautelares.

La jueza insiste que "no han intentado siquiera agotar la vía administrativa previa" y que "lo que pudieron y debieron hacer" los denunciantes fue recurrir el proyecto y la resolución por la que se aprobaba la iluminación del Manzanares "en vía administrativa y no, en cambio, interponer un recurso contencioso administrativo contra una supuesta 'actuación material'" que "sabían que no era tal, es decir, que no era una vía de hecho".

El auto, contra el que cabe recurso de apelación, recoge además la imposición del pago de costas a la parte recurrente.

LA ILUMINACIÓN DEL MANZANARES

El Ayuntamiento defendía tras la instalación de la iluminación del Manzanares que se trataba de una actuación sostenible y respetuosa con el medio ambiente que perseguía el objetivo de embellecer el entorno y dotarlo de mayor seguridad.

Su instalación se llevó a cabo mediante soluciones que minimizan la contaminación lumínica, con focos situados en un cajetero del río hecho de piedra natural.

Las luces cuentan con un sistema de telegestión y control que permite regular los niveles de iluminación y variedad cromática, compartir información sobre su estado y funcionamiento, o controlar cada proyector punto a punto, incluso el encendido y apagado.

Son proyectores específicamente diseñados para iluminación monumental exterior, según trasladó el Consistorio, capaces de resaltar estructuras a más de 30 metros de distancia y mezclar distintas tonalidades de color.

Esta iluminación fue rechazada por los colectivos ecologistas, al entender que la actuación se habría llevado a cabo "sin una evaluación ambiental" previa pese a la presencia de numerosas especies protegidas. Según los denunciantes, el encendido de la iluminación se produjo el 23 de noviembre de 2025, coincidiendo con el periodo de invernada de numerosas especies protegidas.